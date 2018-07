Eduardo Paes alerta que obra do metrô preocupa para Rio 2016

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), alertou ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que há o "risco alto" das obras da Linha 4 do metrô não ficarem prontas até as Olimpíadas, em agosto. A informação consta de e-mail enviado pelo prefeito ao comitê na manhã da última sexta-feira e revelado neste sábado pelo jornal O Globo. A nova linha do metrô ligará a Praça General Osório, em Ipanema, na zona sul, ao Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, na zona oeste, região onde o Parque Olímpico está em construção.

Na correspondência, Paes escreve ter ouvido "de algumas pessoas que o projeto está com nível alto de risco." O prefeito informa no texto que o secretário municipal de Transportes, Rafael Picciani, já preparou uma solução alternativa. O "plano B" da prefeitura seria expandir provisoriamente o corredor expresso de ônibus BRT até a zona sul.

O motivo da preocupação de Paes seria o atraso na liberação de um novo financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a obra, a cargo do governo do Estado do Rio, que atravessa grave crise financeira causada pela queda na arrecadação dos royalties do petróleo, entre outras razões. A verba esperada para a conclusão da linha, que deveria estar pronta em julho, é de $ 1,3 bilhão, que eleva o custo total para R$ 10,3 bilhões.

No e-mail, o prefeito pede uma reunião com Phillip Bovy, principal consultor do COI para transportes, que estará no Rio a partir desta segunda-feira.

Paes disse neste sábado ao Estado que o e-mail "é um documento interno, não público, que infelizmente vazou". "A gente pensa em plano de contingência para todas as situações das Olimpíadas. Isso é uma coisa que a gente tem planejado desde um ano atrás e vamos discutir o plano de contingência com o COI. O metrô sempre foi uma obra de muito risco. Imagina fazer uma linha daquela do metrô. Precisa de muita atenção e dedicação, só isso", disse.

O prefeito afirmou ainda que o comitê "já vinha pedindo há um tempo para conhecer o plano alternativo". "Eles pedem isso. O Pezão (governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do PMDB) está muito confiante na obra, mas não custa ter atenção", disse, apesar de admitir que a extensão do BRT não é ideal. "O ideal é ter o metrô pronto", afirmou.

O governo estadual informou que a obra está dentro do cronograma e será entregue até julho. O Comitê Rio-2016 confirmou o recebimento do e-mail pelo COI e informou que sabia da preocupação do prefeito, mas avalia que o prazo será cumprido. A Linha 4 é tida como a principal a obra da Olimpíada no setor de transporte.