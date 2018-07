Prefeitura do Rio divulga fotos do Centro Olímpico de Tênis

A prefeitura do Rio divulgou imagens nesta quarta-feira da principal quadra de tênis dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 já pronta. O Centro Olímpico de Tênis está localizado no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, e a quadra central terá capacidade de público para 10 mil pessoas.

Apesar de a quadra de piso rápido já estar pintada, a arena de tênis ainda não está completamente pronta. As arquibancadas, mesmo já erguidas, ainda estão em obras. Os assentos individuais ainda não foram colocados. Em dezembro, o local receberá o primeiro evento-teste do Parque Olímpico.

Além da quadra central, o centro de tênis possui uma outra arena com capacidade para cinco mil espectadores, que será temporária. Uma terceira quadra, com 3 mil lugares, permanecerá após os Jogos Olímpicos sem as arquibancadas. Durante a Olimpíada, haverá ainda 13 quadras descobertas - sete, com 250 lugares cada, serão usadas para partidas, e seis servirão para treinamento e aquecimento de atletas.