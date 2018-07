Prefeitura anuncia compra de 547 mil ingressos do Rio-2016

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira que irá comprar 547 mil ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que serão repassados a alunos da rede municipal de ensino, portadores de deficiência atendidos por centros de referência da cidade e servidores municipais.

Do total, 500 mil bilhetes serão para a Paralimpíada e 47 mil, para a Olimpíada. O número de ingressos que serão subsidiados representa menos da metade do prometido pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB) em 2014 - na ocasião, Paes havia declarado que a Prefeitura compraria 1,2 milhão de bilhetes.

O programa de ingressos foi apresentado pelo secretário municipal de Coordenação do Governo, Pedro Paulo Carvalho. Ele anunciou que a prefeitura irá gastar R$ 5 milhões com as entradas e, para ter direito, todos terão que se enquadrar em alguns critérios estabelecidos pela prefeitura. Os alunos da rede municipal, por exemplo, terão que exibir boas notas no primeiro bimestre deste ano.

Em 4 de agosto de 2014, o prefeito Eduardo Paes havia anunciado em evento do Comitê Rio-2016 que 1,2 milhão de ingressos seriam adquiridos pela prefeitura, num projeto que se chamaria "Carioca Olímpico". Na ocasião, Paes declarara que "a ideia é que cada criança destas escolas (da rede pública) acompanhe pelo menos um evento", destacando ainda que o programa iria beneficiar 600 mil crianças.