Prefeitura do Rio anuncia conclusão de mais 3 obras dos Jogos

A prefeitura do Rio anunciou nesta quarta-feira a conclusão de mais três obras voltadas aos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Segundo a Empresa Olímpica Municipal (EOM), a Arena do Futuro, no Parque Olímpico, o Circuito de Canoagem Slalom, no Complexo Esportivo de Deodoro, e o Campo de Golfe atingiram 100% de conclusão dos serviços.

Assim, das novas instalações que estão sendo construídas para a Olimpíada, essas três se juntam às pistas de mountain bike e de BMX - também em Deodoro - e ao Centro Internacional de Transmissão (IBC, na sigla em inglês), que foi entregue ao Comitê Rio-2016 no início deste mês.

No Parque Olímpico, as Arenas Cariocas 1, 2 e 3 estão em reta final de construção e já ultrapassaram 95% de conclusão. A Arena Carioca 1, que sediará o basquete, é a mais adiantada, com índice de 98%. Já o Parque Aquático atingiu 96%.

Na outra ponta estão o Velódromo e a Arena da Juventude (sede de preliminares do basquete e da esgrima no pentatlo moderno). Segundo a EOM, elas estão com 73% e 70% de índice de conclusão, respectivamente.