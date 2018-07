Prefeitura do Rio aprova recomendações da OMS para Olimpíada

A Secretaria Municipal de Saúde comentou, na tarde desta terça-feira, as polêmicas recomendações de saúde para viajantes divulgadas mais cedo pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para os estrangeiros que virão ao Rio. A pasta disse que está "de acordo" com elas e que "essas orientações são editadas sempre antes de grandes eventos" e "constam do Código Sanitário Internacional".

A OMS recomendou que turistas, atletas e jornalistas estrangeiros que estejam pensando em ir aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em agosto, não viagem durante a noite, não peguem táxis que não sejam registrados, sempre andem em companhia e evitem áreas suspeitas.

Numa série de sugestões, a entidade aponta que "o crime, incluindo roubos e violência, ocorre no Brasil". "Viajantes devem ser aconselhados a atuar com cautela e apenas usar táxis e ônibus autorizados no aeroporto", indicou. A OMS também pede para que os estrangeiros "não façam viagens durante a noite, que evitem áreas questionáveis e que estejam sempre acompanhados".

Outra preocupação da OMS é com a qualidade da água no Rio. Nas recomendações, a entidade sugere que o turista tome medidas para evitar "infecções gastrointestinais". "Elas podem ser comum no Brasil", alertou a OMS.

A entidade sugere que os estrangeiros lavem as mãos com regularidade e peçam garantias de que a alimentação foi cozida antes de servir. "Evitar comida não cozida, escolha de água segura (engarrafada ou fervida)" são algumas das propostas.

"O nível da água no Rio é abaixo do ideal por conta da contaminação de esgoto, inclusive nas áreas dos eventos Olímpicos", admite a OMS. "Ainda que medidas para corrigir isso tenham sido tomadas, viajantes devem seguir conselhos das autoridades locais", completou a entidade.

À tarde, a prefeitura reforçou "a orientação para que os viajantes tomem as vacinas recomendadas antes da viagem, de acordo com o prazo estipulado por cada país de origem, e que as recomendações sanitárias estipuladas no texto sejam seguidas".

"Algumas vacinas são recomendadas para os espectadores de modalidades esportivas que acontecerão em outros Estados, como a vacina contra febre amarela, indicada para quem for assistir a partidas de futebol no Amazonas, por exemplo", lembra a prefeitura.