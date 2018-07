Prefeitura do Rio detalha andamento das obras para os Jogos

A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou um novo balanço das obras para os Jogos Rio 2016. Das 16 novas instalações que estão sendo construídas para a Olimpíada, 13 já igualaram ou ultrapassaram 80% de sua execução.

Os palcos mais adiantados para receber os atletas até o momento são Campo de Golfe (98%), Arena Carioca 3 e IBC (ambos com 95%) e Arena Carioca 2 (93%). O Parque Olímpico, palco de diversas greves, já está em 87% de seu total, o que representa um aumento de 5% do número divulgado na última semana, quando era comemorada a data de um ano para os Jogos.

CONFIRA O AVANÇO DAS OBRAS

Parque Olímpico - 87%

(O Parque Olímpico não está na conta de 16 novas instalações por ser, na verdade, um conjunto de instalações esportivas e não-esportivas, que têm seus percentuais calculados separadamente. A evolução das obras no local como um todo, no entanto, também é calculada)

Centro de tênis - 72%

Velódromo - 63%

Arena do futuro - 82%

Estádio aquático - 84%

Arena Carioca 1 - 88%

Arena Carioca 2 - 93%

Arena Carioca 3 - 95%

IBC - 95%

MPC - 84%

Hotel - 80%

Campo de Golfe - 98%

Vila dos Atletas - 89%

DEODORO

Estádio de canoagem slalom- 81%

Pista de BMX - 82%

Arena da Juventude - 64%

Circuito de mountain bike - 80%

STATUS DAS OBRAS:

Arenas Cariocas 1, 2 e 3

Conclusão - Terceiro trimestre de 2015.

Arena Carioca 1

Situação atual - A montagem da cobertura foi concluída. Estão sendo finalizados os últimos degraus da arquibancada permanente. As paredes divisórias, a montagem dos elevadores, as cerâmicas dos vestiários e a distribuição das instalações estão sendo executadas. O contrapiso autonivelante foi finalizado e começou a pintura de paredes.

Capacidade: 16.000 lugares

Modalidades: Basquete, basquete em cadeira de rodas e rúgbi em cadeira de rodas

Eventos-teste - Janeiro de 2016 (basquete e rúgbi em cadeira de rodas)

Arena Carioca 2

Situação atual: A cobertura foi concluída, assim como a instalação do sistema de iluminação natural, dos sistemas de drenagem, das telas na fachada e dos elevadores. As cadeiras da arquibancada temporária estão sendo instaladas. Em paralelo, estão sendo executados o piso monolítico e as paredes divisórias. Os próximos passos serão a fixação das portas dos compartimentos e a instalação das louças e dos metais.

Capacidade: 10.000 lugares

Modalidades: Judô, luta greco-romana, luta livre e bocha paralímpica

Eventos-teste - Janeiro de 2016 (judô, levantamento de peso paralímpico e luta livre)

Arena Carioca 3

Situação atual: A cobertura foi concluída, assim como a montagem dos elevadores e a instalação do sistema de iluminação natural. Os guarda corpos estão sendo instalados, assim como as paredes divisórias e as cadeiras da arquibancada temporária. Estão em andamento o piso monolítico, a fixação das portas dos compartimentos e a instalação das louças e metais.

Capacidade: 10.000 lugares

Modalidades: Esgrima, taekwondo e judô paralímpico

Eventos-teste - Janeiro de 2016 (taekwondo) e abril de 2016 (levantamento de peso e esgrima)

Centro de Tênis

Situação atual - A primeira etapa da construção da estrutura de concreto da arquibancada da arena principal foi concluída. A montagem da estrutura metálica da cobertura está na fase final - a área que será coberta está pronta e foi iniciada a colocação das telhas. A segunda camada asfáltica da quadra da arena principal foi colocada, restando apenas a pintura. Foi executada a primeira camada de asfalto (binder) das quadras das quadras 2 e 3 e das quadras externas e de aquecimento.

Conclusão - Terceiro trimestre de 2015.

Capacidade: 19.750 lugares

Quadra principal: 10.000 lugares

Quadra 2: 5.000 lugares

Quadra 3: 3.000 lugares

Sete quadras de jogo, com 250 lugares cada, e seis quadras de treino e aquecimento

Modalidades: Tênis, tênis em cadeira de rodas e futebol de 5

Evento-teste - Dezembro de 2015 (tênis)

Velódromo

Situação atual - Estão sendo realizadas a montagem da estrutura metálica e a concretagem das lajes. Nos subsolos, as rampas de acesso interno estão concluídas e as externas, em andamento. Lajes e paredes encontram-se em execução, assim como o anexo técnico. No reservatório, foram concretadas a cisterna e a casa de bombas.

Conclusão - Quarto trimestre de 2015.

Capacidade: 5.000 lugares

Modalidades: Ciclismo (pista) e paraciclismo de pista

Evento-teste - Março de 2016 (ciclismo pista)

Arena do Futuro

Situação atual - Foram concluídos a montagem da estrutura metálica, o piso da quadra e a montagem de reservatórios metálicos. A montagem da cobertura e da arquibancada pré-moldada estão em fase final. Estão em andamento o fechamento lateral, colocação do painel da fachada, serviços de alvenaria e pintura e divisórias.

Conclusão - Quarto trimestre de 2015.

Capacidade: 12.000 lugares

Modalidades: Handebol e golbol

Eventos-teste: Abril (handebol) e maio (golbol) de 2016

Estádio Aquático

Situação atual - Foi concluída a montagem da estrutura metálica da arquibancada. A cobertura da arena principal e os serviços de infraestrutura de instalações, alvenaria, pintura e divisórias no interior seguem em andamento. A escavação e escoramento lateral da piscina de competição foi iniciada.

Conclusão: Primeiro trimestre de 2016.

Capacidade: 18.000 lugares

Modalidades: Natação, polo aquático e natação paralímpica

Evento-teste: Abril de 2016 (natação olímpica e paralímpica, e polo aquático)

Centro Internacional de Transmissão (IBC)

O IBC terá 12 estúdios, de 5 mil m² cada, e capacidade para 10 mil pessoas.

Situação atual - As obras civis das casas de bombas do sistema de refrigeração estão concluídas, assim como a montagem dos elevadores sociais. As obras civis da subestação entraram na fase final, com o fechamento das paredes externas e internas. Nos sanitários estão sendo executados os revestimentos cerâmicos, bancadas de granito, louças sanitárias e portas. Foi iniciada a pintura interna de tetos e paredes, além da instalação dos guarda-corpos e corrimãos das galerias e escadas. Está em andamento a montagem dos elevadores de carga, das luminárias e do forro acústico do teto no pavimento superior.

Conclusão: Terceiro trimestre de 2015.

Centro Principal de Imprensa (MPC)

Situação atual - Estão em execução as vedações com divisórias e alvenaria, as instalações prediais e o sistema de ar condicionado, além da montagem das esquadrias de alumínio da fachada.

Conclusão: Quarto trimestre de 2015

Hotel

Com 404 quartos, o hotel do Parque Olímpico terá área de lazer completa, com piscina, centro de convenções, academia e bar.

Situação atual - As obras das estruturas de concreto dos núcleos dos elevadores, laje do térreo, mezaninos e dos 20 pavimentos foram concluídas. Estão em andamento a laje de cobertura e a montagem da fachada de vidro. Nas áreas internas, estão em execução os serviços de alvenaria, instalações prediais, esquadrias e a montagem dos dutos de ventilação e ar condicionado. Alguns andares estão em fase de acabamento.

Conclusão - Segundo trimestre de 2016

Campo de Golfe

Situação atual: Foram concluídos o plantio da grama, a topografia dos 18 buracos, a dragagem dos lagos e o sistema de irrigação. Estão sendo realizados os trabalhos de irrigação e manutenção da grama bem como das áreas nativas transplantadas e o enriquecimento da vegetação de restinga. Os prédios de apoio e manutenção estão em fase final e a obra de construção do prédio principal (Club House) segue o cronograma previsto - está sendo finalizada a concretagem da estrutura e estão em andamento a execução das instalações elétrica e hidro-sanitárias, da rede de dados e dos acabamentos.

Capacidade: 15 mil lugares

Modalidade: Golfe

Evento-teste: Novembro de 2015

Circuito de canoagem slalom

Situação atual: As estruturas em concreto armado do lago (pilares, paredes, vigas e lajes), canais de treinamento e competição, casa de bombas e edifício técnico foram concluídas. Também estão prontas a fundação do prédio de apoio, a alvenaria da casa de bombas e do edifício técnico e a pavimentação de acesso ao circuito de canoagem slalom. A concretagem da laje do lago foi finalizada e a execução de sua drenagem, em manilhas de concreto, está em andamento. A armação e impermeabilização dos canais de competição e treinamento estão em fase de conclusão. Os trilhos dos obstáculos estão sendo instalados. A instalação das bombas dos circuitos de competição e treinamento estão em andamento. Na área comum do Parque Radical, as redes de drenagem de águas pluviais e o paisagismo estão em andamento. A pavimentação de acesso ao circuito de canoagem slalom foi concluída.

Conclusão: Primeiro trimestre de 2016

Capacidade: 8.424 lugares temporários

Evento-teste: Novembro de 2015

Modalidade: Canoagem Slalom

Pista de BMX

Situação atual: Está em andamento a execução de revestimento asfáltico e pintura da pista. Está em fase de conclusão a estrutura da rampa de largada.

Conclusão: Primeiro trimestre de 2016

Capacidade: 7.500 lugares temporários

Evento-teste: Outubro de 2015

Modalidade: Ciclismo BMX

Arena da Juventude

O ginásio terá 2.000 lugares permanentes e 3.000 temporários.

Situação atual: Estão em andamento a colocação das estruturas metálicas da cobertura, a montagem das peças pré-moldadas da arquibancada permanente, os serviços de forma, armação e concretagem da estrutura do fosso do elevador, a pavimentação e a montagem das rampas laterais.

Conclusão: Primeiro trimestre de 2016

Capacidade: 5.000 lugares

Evento-teste: Março de 2016

Modalidades: Esgrima do pentatlo moderno, basquete feminino (primeira fase) e esgrima em cadeira de rodas.

Pista de Mountain Bike

Situação atual: Está em andamento a execução da pista de competição, a implantação de obstáculos e o plantio de grama da área de domínio comum.

Conclusão: Primeiro trimestre de 2016

Capacidade: 25 mil lugares em pé

Evento-teste: Outubro de 2015

Modalidade: Ciclismo Mountain Bike