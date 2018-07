Prêmio Brasil Olímpico volta ao Rio de Janeiro neste ano

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta quarta-feira que a edição 2014 do Prêmio Brasil Olímpico vai voltar ao Theatro Municipal do Rio, dia 16 de dezembro, depois acontecer no ano passado em São Paulo. Entre as novidades apresentadas está a possibilidade de o prêmio ser entregue para uma dupla.

Criado em 1999, o Prêmio Brasil Olímpico sempre considerou atletas individualmente, mesmo em esportes coletivos. Murilo, Sheilla e Nalbert, por exemplo, ganharam prêmios. A partir deste ano existe a possibilidade de se escolher duplas. A mudança vem em boa hora: Martine Grael e Kahena Kunze ganharam quase tudo na temporada na classe 49erFX da vela, foram campeãs mundiais e premiadas como melhores atletas do ano na modalidade no mundo.

Como de costume, a premiação do COB vai escolher o melhor atleta de cada uma das 43 modalidades olímpicas. Cada um dos ganhadores, chamados "Melhores do Ano" receberá R$ 30 mil.

A partir deste ano, o melhor atleta masculino e a melhor esportista feminina entre todas as modalidades olímpicas serão definidos por um colégio eleitoral formado por jornalistas, técnicos e ex-atletas. Antes esta eleição era virtual.

A votação pela internet será para o Atleta da Torcida. O COB selecionará 12 atletas (seis homens e seis mulheres) que tenham marcado o esporte brasileiro em 2014, "seja por sua performance, exemplo de superação, conquista inédita, ou por suas atitudes e condutas", segundo explicou o Comitê.