Ainda há lugar para dois no motorhome adaptado que levará Manuel Jove, de 25 anos, e outros três argentinos por 2.600 quilômetros ao Rio para a Olimpíada. Interessados devem juntar 15 mil pesos (R$ 3,6 mil) e apresentar-se no dia 3 de agosto em Quilmes, cidade de 230 mil habitantes vizinha a Buenos Aires. Na Copa de 2014, os motorhomes argentinos invadiram o Brasil, e em especial o Rio. A meta de "Manu" é chegar no dia 5, para a abertura. Pelas condições da viagem, os tripulantes estarão expostos aos principais percalços mencionados nos últimos meses para a organização dos Jogos: mosquitos, insegurança urbana e protestos políticos.

No verão, quando os primeiros casos de zika foram registrados na Argentina, multiplicaram-se artigos explicando o beabá da doença e questionando a situação sanitária do Brasil para agosto. A chegada antecipada do frio fez os argentinos esquecerem seus Aedes aegypti, e o dos vizinhos também. O inseto sumiu do noticiário na metade de fevereiro, quando uma argentina foi morta a facadas na praia de madrugada diante do Copacabana Palace. A pergunta reiterada aos brasileiros passou a ser sobre criminalidade e se, com o avanço do processo de impeachment, as marchas multitudinárias que viam na TV mergulhariam a competição no caos. Essa preocupação foi turbinada no início de maio pelo ex-jogador Rivaldo. Após a morte de uma jovem de 17 anos durante um arrastão na Linha Amarela, via expressa do Rio, ele aconselhou estrangeiros a ficar em seus países e citou "a bagunça política" como agravante.

PREOCUPAÇÕES

Atletas, dirigentes e turistas argentinos em geral dizem ter problemas parecidos em seu país, mas tomam precauções. Quando estiver cruzando o Rio dirigindo pela Linha Amarela, por exemplo, Manu não verá compatriotas da equipe de vela olímpica na pista ao lado. Por segurança e logística, o grupo de atletas alugou apartamentos perto da Baía da Guanabara, na zona sul, local das provas. Os atletas se locomovem de bicicleta. "Seria problemático enfrentar o trânsito saindo da Vila Olímpica, na Barra. Além disso, ficar parado na Linha Amarela pode ser perigoso", resume Alejandro Cloos, chefe da equipe de vela argentina, que tem 13 atletas em 9 categorias.

A maior preocupação de seu time é a poluição. Não só a qualidade da água, denunciada por europeus que sofreram infecções por bactérias resistentes, mas o lixo sólido acumulado principalmente após dias de chuva. "Se um saco de náilon se engancha num dos barcos mais rápidos, a 25 km/h, pode haver um acidente sério. É como um corredor dos 100 metros perder o tênis. Se isso ocorrer numa final de Olimpíada, será um desastre", avalia Cloos. Ele lembra que Pequim controlou em 2008 a vegetação que apareceu no lugar da prova com boias de contenção e milhares de pescadores para retirá-la. Ele sugere que os barcos brasileiros usados para catar o lixo sejam mais numerosos e rápidos.

Julio Alsogaray, velejador da classe Laser, leva para o Rio uma sortida bolsa de pomadas cicatrizantes. É comum que os atletas tenham arranhões e pequenos cortes nas mãos e nas pernas, porta de entrada para bactérias. "A água tinha melhorado no meio do ano passado, mas em dezembro a Baía da Guanabara voltou à normalidade. É uma pena porque era uma chance de saneá-la de vez", diz o argentino. Fora do mar, ele tomará medidas de segurança por acreditar que a instabilidade política pode aumentar a criminalidade. "Vivemos isso há alguns anos na Argentina e infelizmente estamos mal-acostumados", diz Alsogaray, referindo-se à crise argentina de 2001, que teve centenas de saques e 38 mortos. "A ordem é andar por lugares conhecidos, não cair na tentação de ir a novos." Em treinamento no Rio há meses para se acostumar ao "terreno de jogo", os velejadores relatam ter visto policiamento na área do Flamengo, mas sugerem que os policiais fiquem mais espalhados e "menos em grupo olhando o celular".

"Para fazer a nova Marina da Glória, juntou-se muito escombro que está acumulando água limpa da chuva no Flamengo. A hora de fumigar a região é agora, pois mais adiante se alguém ficar doente não haverá tempo para recuperação", diz Cloos. Ele argumenta que a medida beneficiaria principalmente os torcedores, já que os atletas ficam menos expostos aos insetos.

O arremessador de peso Germán Lauro, recordista sul-americano, competiu na Europa no início do ano e notou nervosismo nas perguntas sobre zika - o jogador de basquete espanhol Pau Gasol, por exemplo, escreveu que pensava não participar dos Jogos. "Quando estive na Europa, me perguntavam muito pelo mosquito, havia uma paranoia. Os competidores sabem que os lugares de competição são seguros em relação à criminalidade, mas o mosquito passa por qualquer segurança", afirma. A lançadora de martelo Jennifer Dahlgren conta que amigas da seleção alemã cancelaram uma preparação que fariam no Brasil em função do risco de contágio, o que ela acha um exagero. "Antes de Pequim, só se falava que a poluição do ar prejudicaria os atletas e não sentimos nada. Se superdimensiona qualquer coisa antes dos Jogos", diz Jennifer. Ela ressalta que o trânsito sim pode ser um complicador, já que no Panamericano de 2007 ela levava duas horas até o lugar da prova. "Se houver protestos, será pior ainda. Não acho que se deva misturar política e esporte, é a hora de mostrar como o Brasil é bonito e não manchar os Jogos com manifestações como as dos Panteras Negras", diz a atleta, referindo-se à manifestação de 1968 de dois americanos que, com o punho erguido na final dos 200 metros, exigiam direitos iguais para os negros.

PROTESTOS

Manifestações que bloqueiem o trânsito transformariam em desvantagem para o grupo de Quilmes ter um veículo próprio, mais ainda com o risco de buscar por GPS caminhos alternativos a engarrafamentos. "Não acredito que haja confusão porque os cariocas dependem do turismo, não permitiriam. Quanto ao mosquito, só lembrei porque você perguntou. Se falou muito em zika há alguns meses, mas saiu do noticiário", diz Manu, jornalista de 25 anos, cuja precaução principal será estacionar o veículo em locais vigiados.

Já estão com lugar assegurado para a aventura rodoviária seu pai, comerciante de calçados, um amigo dele, dono de uma agência de turismo. Ambos decidiram em 2014 arrancar os assentos de uma van e transformá-la em motorhome com capacidade para seis passageiros. Com placas de energia solar no teto para suprir parte da demanda, eles engrossaram a invasão de argentinos no Mundial. Um adesivo com o ano do último vice-campeonato mundial continua sobre o para-brisas.

Martín Reyes, de 41 anos, dono de uma loja de artigos de plástico em Quilmes, vai de avião ao Rio. Ele conta ter feito o mesmo oito vezes a turismo, sem problemas. "Vivemos na Argentina o flagelo da insegurança também, não é diferente. Já o mosquito não dá medo nenhum. Talvez amedronte os europeus, porque lá se falou muito nos meios de comunicação lá", avalia. Assim como Manu, Reyes vai à Olimpíada principalmente para ver os jogos de um amigo, Matías Paredes, capitão da seleção de hóquei na grama.

Conhecido como Leones, o time de hóquei treina no Centro Nacional de Alto Rendimento Esportivo, zona norte de Buenos Aires. No complexo, que concentra os melhores campos e equipamentos ao lado do estádio do River Plate, a equipe fazia na terça-feira à noite um de seus últimos treinos físicos, sob 5ºC. "Estamos felizes que a competição seja perto da Argentina, onde teremos apoio de gente conhecida. Amigos, pais e namoradas vão. Não estou muito interessado nos mosquitos, não falamos disso. Não é comum ter Jogos na América do Sul, seria ótimo tudo sair bem", diz Matías, de 34 anos, há 15 anos na seleção.

O meio-campista Lucas Rey diz que levará simplesmente "um repelente verde, que dizem que ajuda". Ele esteve no Rio para o Panamericano de 2007, ficou surpreso com a hospitalidade e se diz tranquilo com o ambiente político. "Não estou preocupado, estou contente. Espero que possam encontrar os responsáveis e, se houve alguma irregularidade, que isso seja tratado corretamente. Quero o mesmo para a Argentina e para toda a América do Sul. Que os corruptos comecem a ser tratados de outra maneira, que tenham o que merecem", opina.

Manu planeja ver todos os jogos dos Leones e algum de futebol "se der". Uma final inédita para a Argentina no hóquei seria disputada no dia 18 de agosto, data limite para o motorhome começar a viagem de regresso. "Tenho que voltar a trabalhar dia 21, dia do encerramento", justifica.

O diretor do Comitê Olímpico Argentino encarregado da comunicação, Eduardo Moyano, afirma que seu país fornecerá repelente aos atletas e espera que a organização brasileira dê mais. Na opinião dele, a insegurança é o tema que menos afeta os competidores por estarem em geral na Vila Olímpica. "Se houver algum protesto, já estamos mais do que acostumados a piquetes, pode ser que surpreenda algum alemão. Pela minha experiência, num evento dessas características os problemas internos do país entram em espera. Se privilegia a imagem do país. Se houver manifestação nas provas de rua, que não atrapalhem os competidores. O maratonista não tem culpa de nada."

Pela proximidade, os argentinos tendem a ser o grupo de estrangeiros mais numeroso, mas não na quantidade que impressionou durante a Copa. A onda azul e branca em 2014 foi impulsionada pela campanha que levou o time de Lionel Messi à final, relata o gerente do site de buscas despegar.com, Guido Glikin. "A Olimpíada não provoca uma febre entre os argentinos. Antes do Mundial, tivemos boas vendas. Mas foi quando a seleção começou a ganhar e passou as quartas de final que se esgotaram os voos. Foram necessários charter de ida e volta durante o dia. Não dá para fazer uma comparação", afirma Glikin. Segundo ele, a procura pelos trechos entre Argentina e Rio para o período olímpico é 80% superior à da mesma época do ano passado.

Em termos cambiais, a situação para um turista argentino no Brasil é mais favorável que há dois anos. Um dólar durante o Mundial estava cotado a R$ 2,23 e agora ronda os R$ 3,40, o que aumenta o poder de compra do estrangeiro. Nos últimos meses, o peso tem se valorizado em relação à moeda americana. Essa conjunção deixa os preços 40% mais baixos para os argentinos em relação ao Mundial.

Um inibidor para os "hermanos" são as mudanças internas na economia. O preço das tarifas de água, luz, gás subiu em média entre três e quatro vezes no governo de Mauricio Macri, com o corte de subsídios mantidos durante o kirchnerismo. Com uma inflação que supera os 40% nos últimos 12 meses, a classe média cortou gastos com supérfluos. "Dormirei todos os dias no motorhome e levaremos uma grelha para fazer churrasco onde nos deixarem", afirma Manu, detalhando a estratégia para gastar pouco no Brasil. Também ajudaria conseguir aqueles dois companheiros para dividir a gasolina. "Não precisa ser alguém conhecido. Em princípio, teria de ser um homem para aguentar, mas aceitamos alguma mulher que nos aceite. Fica o convite."