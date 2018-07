'Preocupada' com relatório da Wada, Fina detalha ações antidoping na Rússia

"A Fina expressa sua profunda preocupação depois da publicação do relatório da Comissão Independente da Agência Mundial Antidoping (Wada) e seu impacto no esporte em geral. Como pilar do movimento olímpico, a Fina, empreende uma forte e robusta política para otimizar nossas estratégias antidoping, preservar a validade e a integridade das competições da Fina e proteger os atletas limpos dos cinco continentes", disse a entidade.

A Fina está diretamente interessada no relatório da Wada principalmente porque foi na Rússia, em Kazan, que aconteceu o último Mundial de Esportes Aquáticos. E foi o laboratório de Moscou, agora descredenciado, que realizou os exames antidoping da competição.

"Durante a competição, 654 amostras foram coletadas, sendo 457 de urina e 188 de sangue. Além disso, foram outras 418 amostras de sangue coletadas dentro do programa de Passaporte Biológico. Esses testes foram analisados pelo laboratório credenciado em Moscou, sob a supervisão de observadores independentes do laboratório Wada de Barcelona e Londres. Cada amostra coletada durante o Mundial de Kazan será transferida e armazenada no laboratório de Barcelona", explicou a Fina.

Além disso, o órgão responsável pelos esportes aquáticos em todo o mundo lembrou que os exames fora de competição na Rússia são conduzidos por uma empresa sueca independente, a IDTM.

De acordo com a Fina, até 2014 a maior parte das análises de exames colhidos por atletas russos era realizada em Moscou. Mas isso mudou em 2015, quando as denúncias de doping sistemático na Rússia passaram a ganhar peso. "Em 2015, cerca de 80% das amostras colhidas na Rússia foram analisadas em Barcelona e Colônia (Alemanha). As amostras de atletas russos colhidas fora da Europa foram analisadas em Montreal (Canadá) e Salt Lake City (EUA)."

Segundo dados da Fina, em 2014 foram colhidas 50 amostras de 32 atletas russos durante competição. O país mais testado foi a Austrália, com 50 atletas e 108 exames. No programa de passaporte biológico, foram 66 amostras, de 50 atletas. Nesse caso, a Austrália teve apenas 29 pessoas e 39 colheitas, apenas.