Preparador físico e médico da seleção vão aos EUA para visitar atletas da NBA Atuando pouco na temporada 2015/2016 da NBA, os jogadores brasileiros que disputam a principal liga de basquete do mundo vão receber a visita de profissionais de saúde da seleção. Nesta quarta-feira, chegaram aos Estados Unidos o preparador físico da equipe, Diego Jeleilate, e o médico do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Felipe Hardt.