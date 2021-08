Prepare o despertador! Vem mais atrações aí dos Jogos na noite desta terça e madrugada de quarta

E agora? Que horas você vai dormir depois de emendar uma madrugada cheia de esportes e grandes atrações nos Jogos Olímpicos? Sim, porque a noite desta terça-feira e madrugada de quarta reservam novas provas em Tóquio. Já começa às 18h30 (horário de Brasília), com Ana Marcela na maratona aquática, 10 quilômetros no mar. A brasileira é ótima em Mundiais, mas deixa a desejar em Olimpíadas. Será que ela quebra esse jejum? Serão quase duas horas de disputa. Ana Marcela é uma das favoritas. Segura o sono e se prepare! A noite vai ser longa...

Leia Também TEMPO REAL: Acompanhe tudo que acontece nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A partir das 21h, sabe quem volta à cena em Tóquio? Ele mesmo, o skate, mas agora na categoria park feminino. Lembra quando Rayssa Leal desfilou sua graça e talento no street e ganhou a primeira medalha do Brasil nos Jogos? Mais uma vez os brasileiros estarão no páreo, mas não mais na condição de favoritos. O Estadão preparou uma sequência de provas nesta noite e na madrugada e manhã de quarta. Ponha o despertador para funcionar. Dormir é para os fracos!

Maratona Aquática

18h30

Ana Marcela Cunha está focada em conquistar a medalha que falta em seu vitorioso currículo. Se nos campeonatos mundiais ela reina, nos Jogos Olímpicos ainda não conseguiu ter o mesmo desempenho de outras competições internacionais. Até por isso, chegou a Tóquio sem alarde para a disputa da Olimpíada e após realizar uma preparação na Espanha. A atleta brasileira da maratona aquática compete na prova de 10 km. A competição será realizada no Parque Marinho de Odaiba, uma ilha artificial na Baía de Tóquio.

Skate Park

21h

Olha quem está de volta nos Jogos? Ele mesmo, o skate, mas agora na categoria park feminino. Lembra quando Rayssa Leal desfilou sua graça e talento no street e ganhou a primeira medalha do Brasil? Mais uma vez os brasileiros estarão no páreo, mas não mais na condição de favoritos. Se a moçada curtiu o estilo street, vai se amarrar nas manobras no park.

Vôlei de Praia

22h

A dupla formada por Alison e Álvaro Filho tem parada dura contra os letões Plavins e Tocs nas areias de Tóquio. Vale vaga para a semifinal. Os brasileiros são os únicos que sobraram na modalidade, todas as outras duplas foram eliminadas. O vôlei de praia sempre leva medalha. A torcida, portanto, vai ser grande,

Canoagem

21h30

Se amarrou nas disputas de canoagem, com Isaquias Queiroz? Não acabou ainda. O brasileiro ficou fora do pódio em dupla no C2 1000m, mas ainda tem mais no individual. Anota aí as etapas classificatórias: K1 200m masculino; C1 200m feminino; K1 500m feminino; e K2 1000m masculino. Vai entrar na madrugada. Se prepare!

Vela

3h

O Brasil estará em ação mais uma vez na vela, na categoria 470 feminino. É final. No dia anterior, o país festejou a conquista do ouro da dupla Martine Grael e Kahena Hunze, repetindo o pódio do Rio, em 2016.

Vôlei

9h30

As meninas do vôlei do Brasil têm parada indigesta contra as atletas russas em partida que vale vaga para a semifinal da competição. O time de Zé Roberto ganhou fácil do fraco Quênia, está invicto após a etapa de grupos, mas não terá moleza diante da rival. Vai ter de jogar. O Brasil é favorito porque se classificou em primeiro da sua chave e a Rússia em quarto na outra, mas... o jogo é jogado.