Presidente do COI, Thomas Bach diz que Olimpíada de Tóquio é única em razão da covid-19

A Olimpíada de Tóquio iniciou oficialmente! Após atraso de um ano em razão da pandemia do novo coronavírus, o mais importante evento esportivo do mundo teve sua abertura na manhã esta sexta-feira, já noite no Japão. Presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach usou seu espaço na Cerimônia para falar que esta é uma Olimpíada diferente de tudo que já ocorreu antes, além de emitir uma mensagem de 'solidariedade, paz e resiliência'.

Apesar de seguir rígidos protocolos, Tóquio já começa a enfrentar problemas relacionados à covid-19. Segundo o último levantamento feito pelo Comitê Organizador Local, já chega a 110 o total de infectados com a doença dentro da Vila Olímpica. Nas últimas 24 horas, foram 19 testes positivos. "Este sentimento de união, esta é a luz no fim do túnel escuro desta pandemia", disse Bach em um dos momentos de seu discurso.

Confira abaixo o discurso de Thomas Bach na íntegra:

Hoje é um momento de esperança. Sim, é muito diferente do que todos nós tínhamos imaginado. Mas vamos valorizar este momento porque finalmente estamos todos aqui juntos: os atletas de 205 Comitês Olímpicos Nacionais e a Equipe Olímpica de Refugiados do COI, vivendo sob o mesmo teto juntos na Vila Olímpica. Este é o poder unificador do esporte. Esta é a mensagem de solidariedade, a mensagem de paz e a mensagem de resiliência. Isso dá a todos nós esperança para nossa jornada futura juntos. Esta experiência olímpica nos torna muito humildes, porque percebemos que fazemos parte de algo maior do que nós. Somos parte de um evento que une o mundo. Este sentimento de união, esta é a luz no fim do túnel escuro desta pandemia.

Primeira parte

Só podemos estar todos juntos aqui, por sua causa, nossos amáveis anfitriões, o povo japonês, ao qual gostaríamos de expressar todo o nosso apreço e respeito. O Comitê Organizador e as autoridades japonesas em todos os níveis têm feito trabalho extraordinário pelo qual, em nome de todos os atletas olímpicos, quero expressar nosso a mais profunda gratidão. Dez anos atrás, vocês iniciaram a jornada para trazer o espírito olímpico de volta a Tóquio após os extraordinários Jogos Olímpicos de Tóquio 1964. Foi uma jornada difícil, com desafios sem precedentes ao longo do caminho: primeiro, reconstruindo após o grande terremoto no Leste do Japão, depois a pandemia de coronavírus. É por isso que nossa gratidão e admiração por vocês são ainda maiores.

Segunda parte

Vocês tiveram que enfrentar grandes desafios na jornada olímpica. Como todos nós, vocês viveram com grande incerteza durante a pandemia. Vocês não sabiam quando poderiam treinar novamente. Vocês não sabiam se poderiam ver seu treinador amanhã. Vocês não sabiam se seus companheiros de equipe estariam com vocês na próxima competição. Vocês nem sabiam sequer se esta competição aconteceria. Vocês lutaram, vocês perseveraram, vocês nunca desistiram, e hoje vocês estão fazendo o sonho olímpico se tornar realidade. Vocês são verdadeiros atletas olímpicos. Vocês nos inspiraram a lutar como vocês, e, para vocês, tornar este momento possível.Esta comunidade olímpica está com você esta noite e durante os Jogos Olímpicos. Bilhões de pessoas de todo o mundo ficarão grudadas em suas telas, enviando a vocês seu entusiasmo, sua energia e torcendo por vocês. Nossa comunidade olímpica aprendeu que podemos enfrentar os nossos muitos grandes desafios apenas se estivermos juntos. A lição que aprendemos é: precisamos de mais solidariedade. Mais solidariedade dentro das sociedades e mais solidariedade entre as sociedades. Solidariedade significa mais do que respeito ou não discriminação. Solidariedade significa ajuda.

Terceira parte

Vocês tiveram que fugir de suas casas por causa da violência, fome ou apenas porque eram diferentes. Hoje, damos as boas-vindas a vocês de braços abertos e oferecemos uma casa pacífica. Bem-vindo à nossa comunidade olímpica. Nesta comunidade olímpica, somos todos iguais. Todos nós respeitamos as mesmas regras.