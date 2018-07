Presidente do Peru garante Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima

O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, garantiu neste sábado que os Jogos Pan-Americanos de 2019 serão disputados normalmente em Lima, apesar dos danos causados ao país nos últimos meses pela chuva constante e pelas enchentes. Por causa destes prejuízos, dirigentes de outros países levantaram nas últimas semanas a possibilidade de mudar o evento de sede.

"Estamos preparados e vamos adiante com os Jogos. Eles são importantes por divulgar o espírito desportivo no Peru. Serão muito positivos", declarou o presidente do país, em entrevista ao canal RPP Noticias.

Kuczynski admitiu preocupação com as enchentes, mas alegou que a maior parte do gasto público na construção de estruturas para o Pan-Americano será feito no ano que vem. "É certo que teremos investimentos públicos importantes, mas o grosso será somente em 2018. Estamos preparados. Não vou mudar minha posição de maneira nenhuma", afirmou o presidente.

Recentemente, Kuczynski vem enfrentando dificuldades com a oposição neste tema. Eles querem que a capital Lima desista de sediar os Jogos para que os investimentos públicos na estrutura esportiva seja direcionado para ajudar na reconstrução de prédios e das demais infraestruturas danificadas pelas chuvas no país.