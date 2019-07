Primeiros atletas brasileiros chegam a Lima no sábado para a disputa do Pan

Os primeiros atletas brasileiros que estarão no Jogos Pan-Americanos de Lima chegarão à capital peruana já no próximo sábado. De acordo com informações do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a delegação da ginástica artística será a primeira a desembarcar no Peru.

No domingo, será a vez de 120 competidores de nove modalidades - basquete 3x3, boliche, handebol (seleção feminina), levantamento de peso, patinação artística, pentatlo moderno, rúgbi de 7, squash e vôlei de praia - buscarem acomodação nas instalações da Vila Pan-Americana, onde no próximo dia 24 participam de um evento para recepcionar toda a delegação.

O Pan de Lima, que vai de 26 de julho a 11 de agosto, contará com a presença de 487 atletas brasileiros - 251 homens e 236 mulheres - distribuídos em 49 modalidades. De acordo com o COB, será a maior delegação nacional neste ciclo olímpico, com quase 800 integrantes.

Com um total de 22 modalidades prevendo classificação direta para Tóquio-2020, além de outras que contarão pontos para o ranking mundial, que também serão determinantes na corrida olímpica, os trabalhos em território peruano já estão ocorrendo antes mesmo da chegada das delegações.

"Estamos na reta final. Parte da equipe do COB já está na Vila Pan-Americana preparando tudo para receber nossos primeiros atletas que chegam no domingo", informou o chefe da missão brasileira, Marco La Porta.

Além da instalação da vila, outras seis bases receberão atletas brasileiros no Peru: Callao (boxe, taekwondo e wrestling); Huacho (remo e canoagem velocidade); Bujamas (esqui aquático, wakeboard e maratona aquática); Paracas (vela); Lunahuaná (canoagem slalom) e Punta Rocas (surfe).