Alunos se encantam com Ana Moser no 'Esporte e Ação'

Se já não bastasse as inúmeras conquistas dentro das quadras, Ana Moser continua acumulando vitórias mesmo depois da aposentadoria. Desde que se despediu do vôlei profissional, a ex-jogadora começou uma luta por causas sociais através do esporte. Além de ajudar na criação da Rede de Esporte para Mudança Social, ela está à frente do Instituto Esporte & Educação e do movimento Atletas pelo Brasil.

Nesta terça-feira, convidada pelo Estado, Ana Moser participou do projeto "Esporte em Ação", que promove a interação de crianças e jovens com modalidades olímpicas no ano em que o Brasil recebe os Jogos, no Colégio Albert Sabin, em São Paulo. Ao final de uma "palestra" e uma clínica de vôlei, os alunos, e até mesmo o coordenador de esportes da escola, ficaram encantados com a ex-jogadora.

"Eu penso assim: os jovens precisam de bons exemplos, e ela é um ótimo exemplo para formação de qualquer pessoa. Não só pelo que foi como atleta, mas muito pelo ser humano que ela se tornou após parar de jogar. Ela é um grande modelo de ser humano, uma inspiração para nossa juventude, sem dúvida", disse Paulo Rogério Vieira, coordenador de esportes, técnico de vôlei e professor de educação física da escola.

Mas se engana se pensa que apenas os mais velhos tiveram esse poder de compreendimento sobre o papel de Ana Moser no cenário esportivo brasileiro. Guilherme Aragoni Aggio, aluno da 8ª série, de apenas 12 anos, demonstrou maturidade ao responder sobre a ex-jogadora.

"Achei muito interessante (a visita dela). Não só por ela ser uma atleta tão prestigiada, mas como pessoa também. Ela nos deu exemplos e histórias de vida que serão muito últil para nós, coisas que podem nos fazer seguir os passos dela, que deram muito certo", completou.