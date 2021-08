Programação: confira as competições do quarto dia da Paralimpíada de Tóquio

A Paralimpíada de Tóquio segue, com mais medalhas sendo distribuídas. Nesta sexta, as disputas começam mais cedo, às 18h30, com diferentes modalidades do triatlo, enquanto as outras modalidades como natação, atletismo e goalball continuam horário habitual das 21h. O Brasil tem jogos no goalball e no vôlei sentado, confira os horários e não perca nada.

Leia Também Com recorde de atletas, Brasil tenta ficar no top 10 do quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos

18:30 – TRIATLO

PTS4 Masculino

PTS2 Feminino

PTVI Masculino

PTVI Feminino

21h – TIRO COM ARCO

Masculino Individual Composto Aberto, Eliminatórias - Oitavas de final

21h – GOALBALL

Feminino, Fase de grupos - Grupo C: Canadá X Austrália

Masculino, Fase de grupos - Grupo B: Turquia X China

21H – NATAÇÃO

100 M Peito Masculino – SB6, Baterias

100 M Peito Feminino – SB6, Baterias

100 M Livres Masculino – S10, Baterias

100 M Livres Feminino – S10, Baterias

150 M Medley Individual Masculino – SM4, Eliminatórias

150 M Medley Individual Feminino – SM4, Eliminatórias

150 M Medley Individual Masculino – SM3, Eliminatórias

100 M Costas Masculino – S11, Baterias

100 M Costas Feminino – S11, Baterias

200 M Medley Individual Masculino – SM8, Baterias

200 M Medley Individual Feminino – SM8, Baterias

100 M Peito Masculino – SB5, Baterias

100 M Peito Feminino – SB5, Baterias

Revezamento Estilo Livre 4x100m Misto – S14, Baterias

21h – TÊNIS DE MESA

Masculino – Simples Quartas De Final E Masculino – Semifinal, (S8, S4)

Feminino – Simples Quartas De Final E Feminino – Simples, Semifinal (S7, S10, S4)

Masculino – Simples Quartas De Final E Masculino – Semifinal, (S10, S3)

Masculino E Feminino Individual, Semifinal, (S6, S11, S3)

Masculino E Feminino Individual, Semifinal, (S7, S8, S2)

Masculino E Feminino Individual, Semifinal, (S9, S9, S1-2)

Masculino E Feminino Individual, Semifinal, (S6, S11, S5)

Masculino E Feminino Individual, Semifinal, (S8, S10, S5)

Masculino E Feminino Individual, Semifinal, (S10, S7, S1)

21h- BASQUETE EM CADEIRAS DE RODAS

Feminino, Fase de grupos, Grupo B, Estados Unidos X China

Feminino, Fase de grupos, Grupo B Argélia X Espanha

Masculino, Fase de grupos, Grupo A Turquia X Espanha

Masculino, Fase de grupos, Grupo B Austrália X Alemanha

21h – ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS

Florete Individual Masculino – Categoria A, Fase de grupos

Florete Individual Masculino – Categoria B, Fase de grupos

Florete Individual Feminino – Categoria A, Fase de grupos

Florete Individual Feminino – Categoria B, Fase de grupos

Florete Individual Masculino – Categoria A, Oitavas de final

Florete Individual Masculino – Categoria B, Oitavas de final

Florete Individual Feminino – Categoria A, Oitavas de final

Florete Individual Feminino – Categoria B, Oitavas de final

Florete Individual Masculino – Categoria A, Quartas De Final

Florete Individual Masculino – Categoria B, Quartas De Final

Florete Individual Feminino – Categoria A, Quartas De Final

Florete Individual Feminino – Categoria B, Quartas De Final

21h30 – ATLETISMO

Lançamento de Disco Feminino – F57, Final

Arremesso de Peso Masculino – F12, Final

5000 M Masculinos – T13, Final

5000 M Feminino – T54, Final

1500 M Masculinos – T46, Final

100 M Feminino – T38 – Rodada 1, Baterias

Salto em Distância Feminino – T64, Final

Lançamento Do Dardo Feminino – F13, Final

100 M Masculino – T38 – Rodada 1, Baterias

400 M Feminino – T11, Final

400 M Masculinos – T11 Ronda 1, Eliminatórias

100 M Masculino – T12, Semifinais

21h30 – BOCHA

Individual Misto – BC4, Fase de grupos, (6 Partidas)

Individual Misto – BC1, Fase de grupos, (6 Partidas)

Individual Misto – BC3, Fase de grupos, (6 Partidas)

Individual Misto – BC2, Fase de grupos, (6 Partidas)

21h30 – REMO

PR1 Skiff Feminino – PR1W1x, Repescagem

PR1 Skiff Masculino – PR1M1x, Repescagem

PR2 Mixed Double Sculls – PR2Mix2x, Repescagem

PR3 Mixed Coxed Four – PR3Mix4 +, Repescagem

22h – CICLISMO DE PISTA

Feminino B 3000 M – Perseguição Individual, Qualificação

Sprint De Equipe Mista C1-5 750 M, Qualificação

B 1000 M Contra Relógio Masculino, Final

B 3.000 M Feminino – Perseguição Individual, Final

Corrida De Equipe Mista C1-5 750 M, Final

22h – VÔLEI SENTADO

Seleção Masculina, Preliminar

22h30 – JUDÔ

57 Kg Feminino, Rodada Preliminar De 16

57 Kg Feminino, Quartas De Final

57 Kg Feminino, Repescagem

57 Kg Feminino, Semifinais

73 Kg Masculino, Rodada Preliminar De 16

73 Kg Masculino, Quartas De Final

73 Kg Masculino, Repescagem

73 Kg Masculino, Semifinais

63 Kg Feminino, Rodada Preliminar De 16

63 Kg Feminino, Quartas De Final

63 Kg Feminino, Repescagem

63 Kg Feminino, Semifinais

81 Kg Masculino, Oitavas de final

81 Kg Masculino, Quartas de final

81 Kg Masculino, Repescagem

81 Kg Masculino, Semifinais

23h – TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS

Duplas Masculinos, Primeira Rodada

Individual Feminino, Segunda Rodada

Pares Femininos, Primeira Rodada

Quad De Simples, Primeira Rodada

Duplas Masculinos, Primeira Rodada

Individual Feminino, Segunda Rodada

Duplas Femininas, Primeira Rodada

Quad De Simples, Primeira Rodada

Duplas Masculinas, Primeira Rodada

Individual Feminino, Segunda Rodada

Duplas Femininas, Primeira Rodada

Quad De Simples, Primeira Rodada

Duplas Masculinas, Primeira Rodada

Individual Feminino, Segunda Rodada

Duplas Femininas, Primeira Rodada

Quad De Simples, Primeira Rodada

23h30 – RÚGBI EM CADEIRA DE RODAS

Misto, Disputa do sétimo lugar

Misto, Semifinal

Sábado, 28/08

1h15 – GOALBALL

Feminino, Fase de grupos, Grupo D - Japão X Estados Unidos

Masculino, Fase de grupos, Grupo - A Lituânia X Japão

2h – VÔLEI SENTADO

Seleção Feminina – Fase de grupos

2h45 – BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS

Masculino, Fase de grupos, Grupo B - Argélia X Irã

Masculino, Fase de grupos, Grupo B - Grã-Bretanha X Estados Unidos

Feminino, Fase de grupos, Grupo A - Alemanha X Canadá

4h – BOCHA

Individual Misto – BC4, fase de grupos, (6 Partidas)

Individual Misto – BC1, fase de grupos, (6 Partidas)

Individual Misto – BC3, fase de grupos, (6 Partidas)

Individual Misto – BC2, fase de grupos, (6 Partidas)

4h – JUDÔ

57 Kg Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

57 Kg Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

57 Kg Feminino, Competição Pela Medalha De Ouro

73 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

73 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

73 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Ouro

63 Kg Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

63 Kg Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

63 Kg Feminino, Competição Pela Medalha De Ouro

81 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

81 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

81 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Ouro

4h30 – TÊNIS DE MESA

Simples Feminino, Final, (S11)

Simples Masculino, Final, (S6)

Simples Masculino, Final, (S3)

Simples Feminino, Final, (S1-2)

Simples Masculino, Final, (S9)

4h30 – ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS

Florete Individual Masculino – Categoria A, Semifinais

Florete Individual Masculino – Categoria B, Semifinais

Florete Individual Feminino – Categoria A, Semifinais

Florete Individual Feminino – Categoria B, Semifinais

Florete Individual Masculino – Categoria A, Luta Pela Medalha De Bronze

Florete Individual Masculino – Categoria B, Luta Pela Medalha De Bronze

Florete Individual Feminino – Categoria A, Luta Pela Medalha De Bronze

Florete Individual Feminino – Categoria B, Luta Pela Medalha De Bronze

Florete Individual Masculino – Categoria A, Luta Pela Medalha De Ouro

Florete Individual Masculino – Categoria B, Luta Pela Medalha De Ouro

Florete Individual Feminino – Categoria A, Luta Pela Medalha De Ouro

Florete Individual Feminino – Categoria B, Luta Pela Medalha De Ouro

5h – NATAÇÃO

100 M Peito Masculino – SB6, Final

100 M Peito Feminino – SB6, Final

100 M Livres Masculino – S10, Final

100 M Livres Feminino – S10, Final

150 M Medley Individual Masculino – SM4, Final

150 M Medley Individual Feminino – SM4, Final

150 M Medley Individual Masculino – SM3, Final

100 M Costas Masculino – S11, Final

100 M Costas Feminino – S11, Final

200 M Medley Individual Masculino – SM8, Final

200 M Medley Individual Feminino – SM8, Final

100 M Peito Masculino – SB5, Final

100 M Peito Feminino – SB5, Final

Revezamento Misto 4x100m Estilo Livre – S14, Final

5h30 – TIRO COM ARCO

Equipe Mista W1, Oitavas de final

Equipe Mista W1, Quartas De Final

Equipe Mista W1, Semifinais

Equipe Mista W1, Disputa Pela Medalha De Bronze

Equipe Mista W1, Disputa Pela Medalha De Ouro

5h30 – GOALBALL

Feminino, fase de grupos- Atletas da Rússia x Israel

Masculino, fase de grupos - Grupo B - Alemanha X Bélgica

Feminino - fase de grupos - Grupo D - Turquia X Brasil

5h30 – RÚGBI EM CADEIRA DE RODAS

Misto, Semifinal

Misto, Disputa do quinto lugar

6h30 – VÔLEI SENTADO

Seleção Masculina, - fase de grupos

Seleção Feminina - fase de grupos

7H00 – ATLETISMO

Lançamento Do Dardo Masculino – F57, Final

Lançamento De Clube Masculino – F32, Final

1500 M Feminino – T13, Final

200 M Feminino – T36, Rodada 1 Baterias

Lançamento Do Peso Feminino – F37, Final

100 M Masculino – T38, Final

100 M Feminino – T38, Final

400 M Masculino – T11, Semifinais

Salto Em Distância Masculino – T63, Final

5000 M Masculinos – T54, Final

400 M Feminino – T47, Final

100 M Feminino – T34, Rodada 1 Baterias

400 M Masculinos – T36 – Rodada 1, Eliminatórias

1500 M Masculinos – T52, Rodada 1 Eliminatórias

8H30 – BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS

Masculino, fase de grupos - Coreia do Sul X Colômbia

Feminino, fase de grupos - Austrália X Grã-Bretanha