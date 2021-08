Programação: confira as competições do segundo dia da Paralimpíada de Tóquio

Mais um dia cheio de competições ocorre na Paralimpíada de Tóquio na noite desta quarta e madrugada desta quinta. Mais medalhas serão distribuídas no ciclismo de pista, hipismo, levantamento de peso, natação e esgrima de cadeira de rodas, sendo que o Brasil tem boas chances de conquistar algo nas duas últimas. Confira a programação completa de todos os esportes.

Vale lembrar que as siglas da Paralimpíada fazem referência nas letras ao tipo de deficiência do atleta (visual, física e intelectual) e nos números ao grau de independência do atleta - quanto menor, menos independência ele tem.

Basquete em cadeira de rodas – 21h

Feminino: Alemanha x Austrália (Grupo A) | Japão x Grã-Bretanha (Grupo A)

Masculino: Estados Unidos x Alemanha (Grupo B) | Canadá x Espanha (Grupo A)

Esgrima em cadeira de rodas – 21h

Feminino: Sabre Individual – Categoria A e B (rodada 1, oitavas e quartas de final)

Masculino: Sabre Individual – Categoria A e B (rodada 1, oitavas e quartas de final)

Goalball – 21h

Feminino: China x Comitê Paralímpico Russo

Masculino: Bélgica x China

Natação – Classificatórias - 21h

Feminino: 100m livres (S5), 200m medley (SM6), 400m livres (S11), 100m peito (SB8 e SB9), 100m costas (S13)

Masculino: 100m livres (S4 e S5), 200m medley (SM6), 400m livres (S11), 100m peito (SB 8 e SB9), 100m costas (S13)

Misto: Revezamento 4×50 livres (20 pontos)

Tênis de Mesa – 21h

Feminino: Simples – S1-2, S4, S5, S6 e S11 (qualificação)

Masculino: Simples – S1, S2, S4, S5, S6, S8, S9, S10 e S11 (qualificação)

Ciclismo Pista – 22h

Feminino: 1000m B – Contrarelógio (final)

Masculino: C1, C2 e C3 3000m – Perseguição (qualificação e final) e C4-5 1000m – Contrarelógio (final)

Levantamento de peso – 23h

Feminino: -41kg (final)

Masculino: -49kg (final)

Rúgbi em cadeira de rodas – 23h30

Misto: Canadá x Estados Unidos (Grupo B)

Japão x Dinamarca (Grupo A)

1h15 – Goalball

Masculino - Brasil X Estados Unidos

Feminino - Egito x Turquia

2h – Tiro Com Arco

Masculino – Recurvo – Rodada De Classificação

Masculino Composto Aberto, Rodada De Classificação

2h45 – Basquete Em Cadeira De Rodas

Masculino, Rodada Preliminar, Grupo B Argélia X Grã-Bretanha

Feminino, Rodada Preliminar, Grupo B, Espanha X Estados Unidos

Masculino, Rodada Preliminar, Grupo A, Coreia do Sul x Turquia

Masculino, Rodada Preliminar, Grupo B, República Islâmica Do Irã X Austrália

3h – Hipismo

Teste Individual – Grau I

Teste Individual – Grau III

4h – Tênis De Mesa

Qualificação Individual Masculino E Individual Masculino, Quartas-De-Final, (MS10, MS1)

Qualificação Individual Masculino E Feminino E Individual Feminino, Quartas De Final (MS10, WS7 e WS5)

Qualificação Individual Feminino E Individual Masculino, Quartas De Final, (WS10, WS7 e MS5)

Qualificação Individual Masculino E Individual Masculino, Quartas De Final, (MS8 e MS2)

Masculino – Qualificação Individual E Feminino – Quartas De Final (MS8, WS6 e WS3)

Masculino E Feminino Individual, Quartas De Final, (MS6 e WS4)

Simples Masculino, Quartas De Final, (MS9 e MS3)

Simples Masculino, Quartas De Final, (MS11 e MS4)

Simples Masculino, Quartas De Final, (MS7)

04h 30 - Levantamento de Peso

Feminino - até 45kg (final)

Masculino - até 54kg (final)

5h - Natação

100 M Costas Masculino – S12, Final

100 M Costas Feminino – S12, Final

100 M Costas Masculino – S8, Final

200 M Livres Masculino – S14, Final

200 M Livres Feminino – S14, Final

50 M Livres Masculinos – S11, Final

50 M Livres Femininos – S11, Final

50 M Borboleta Masculino – S5, Final

50 M Borboleta Feminino – S5, Final

200 M Medley Individual Masculino – SM7, Final

200 M Medley Individual Feminino – SM7, Final

400 M Livres Masculino – S13, Final

400 M Livres Feminino – S13, Final

5h30 – Esgrima Para Cadeira De Rodas

Espada Por Equipe Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze

Espada Por Equipe Feminina, Disputa Pela Medalha De Bronze

Espada Por Equipe Masculino, Disputa Pela Medalha De Ouro

Espada Por Equipe Feminina, Disputa Pela Medalha De Ouro

5h30 – Rúgbi Em Cadeira De Rodas

Misto – França x Austrália | Grã-Bretanha x Nova Zelândia

05h 30 - Goalball

Masculino - Ucrânia x Alemanha | Lituânia x Argélia

08h 30 - Hipismo

Teste individual - grau 5

08h 30 - Goalball

Feminino - Canadá x Israel

08h30 - Basquete de cadeira de rodas

Feminino - China x Holanda (grupo B)

Masculino - Colômbia x Japão (grupo A)