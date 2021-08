Programação: confira as competições do terceiro dia da Paralimpíada de Tóquio

A Paralimpíada de Tóquio acelera nesta quinta, com mais competições e disputas de medalha do que antes. Muito disso é por conta do início das competições no atletismo e no judô, enquanto prosseguem as disputas na natação. Confira os horários e se programe para assistir seus esportes preferidos, ou para conhecer novos!

21h - Basquete em cadeira de rodas

Feminino: Alemanha x Austrália (Grupo A) | Japão x Grã-Bretanha (Grupo A)

Masculino: Estados Unidos x Alemanha (Grupo B) | Canadá x Espanha (Grupo A)

21h - Esgrima em cadeira de rodas

Feminino: Espada Individual – Categoria A e B (rodada 1, oitavas e quartas de final)

Masculino: Espada Individual – Categoria A e B (rodada 1, oitavas e quartas de final)

21h - Goalball

Feminino: China x Comitê Paralímpico Russo (Grupo C)

Masculino: Bélgica x China (Grupo B)

21h - Natação - Classificatórias

Feminino: 100m livres (S5), 200m medley (SM6), 400m livres (S11), 100m peito (SB8 e SB9), 100m costas (S13)

Masculino: 100m livres (S4 e S5), 200m medley (SM6), 400m livres (S11), 100m peito (SB 8 e SB9), 100m costas (S13)

Misto: Revezamento 4×50 livres (20 pontos)

21h - Tênis de Mesa – 21h

Feminino: Simples – S1-2, S4, S5, S6 e S11 (qualificação)

Masculino: Simples – S1, S2, S4, S5, S6, S8, S9, S10 e S11 (qualificação)

22h - Ciclismo Pista

Feminino: 1000m B – Contrarelógio (final)

Masculino: C1, C2 e C3 3000m – Perseguição (qualificação e final) e C4-5 1000m – Contrarelógio (final)

23h - Levantamento de peso – 23h

Feminino: -41kg (final)

Masculino: -49kg (final)

23h 30 - Rugby em cadeira de rodas

Misto: Canadá x Estados Unidos (Grupo B) | Japão x Dinamarca (Grupo A)

1h15 – Goalball

Masculino, Grupo A: Japão X Estados Unidos

Feminino, Grupo C: Austrália X China

2h – Tiro Com Arco

Masculino – Recurvo – Rodada De Classificação

Masculino Composto Aberto, Rodada De Classificação

2h -Vôlei Sentado

Equipe Masculina, Preliminar

2h45 – Basquete Em Cadeira De Rodas

Masculino, Grupo B: Alemanha X Grã-Bretanha

Feminino, Grupo B: Espanha X China

Masculino, Grupo A: Espanha X Colômbia

Masculino,Grupo B: Irã X Estados Unidos

3h – Hipismo

Teste Individual – Grau I

Teste Individual – Grau III

4h -Judô

48 Kg Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

48 Kg Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

48 Kg Feminino, Competição Pela Medalha De Ouro

60 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

60 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

60 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Ouro

52 Kg Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

52 Kg Feminino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

52 Kg Feminino, Competição Pela Medalha De Ouro

66 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze A

66 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze B

66 Kg Masculino, Disputa Pela Medalha De Ouro

4h – Tênis De Mesa

Qualificação Individual Masculino E Individual Masculino, Quartas-De-Final, (S10, S1)

Qualificação Individual Masculino E Feminino E Individual Feminino, Quartas De Final (S10, S7, S5)

Qualificação Individual Feminino E Individual Masculino, Quartas De Final, (S10, S7, S5)

Qualificação Individual Masculino E Individual Masculino, Quartas De Final, (S8, S2)

Masculino – Qualificação Individual E Feminino – Quartas De Final (S8, S6, S3)

Masculino E Feminino Individual, Quartas De Final, (S6, S4)

Simples Masculino, Quartas De Final, (S9, S3)

Simples Masculino, Quartas De Final, (S11, S4)

Simples Masculino, Quartas De Final, (S7)

5h- Natação

100 M Costas Masculino – S12, Final

100 M Costas Feminino – S12, Final

100 M Costas Masculino – S8, Final

100 M Costas Feminino – S8, Final

200 M Livres Masculino – S14, Final

200 M Livres Feminino – S14, Final

50 M Livres Masculinos – S11, Final

50 M Livres Femininos – S11, Final

50 M Borboleta Masculino – S5, Final

50 M Borboleta Feminino – S5, Final

200 M Medley Individual Masculino – SM7, Final

200 M Medley Individual Feminino – SM7, Final

400 M Livres Masculino – S13, Final

400 M Livres Feminino – S13, Final

5h30 – Goalball

Masculino, Grupo B, China X Ucrânia

Feminino, Grupo D, Estados Unidos X Egito

Masculino, Grupo A, Brasil X Argélia

5h30 – Esgrima Para Cadeira De Rodas

Espada Por Equipe Masculino, Disputa Pela Medalha De Bronze

Espada Por Equipe Feminina, Disputa Pela Medalha De Bronze

Espada Por Equipe Masculino, Disputa Pela Medalha De Ouro

Espada Por Equipe Feminina, Disputa Pela Medalha De Ouro

5h30 – Rúgbi Em Cadeira De Rodas

Misto – Fase De Pool, Grupo B

6h30 – Vôlei Sentado

Seleção Feminina – Preliminar

Equipe Masculina, Preliminar

7h – Atletismo

Arremesso De Peso Masculino – F55, Final

Salto Em Distância Masculino – T11, Final

Lançamento De Clube Feminino – F32, Final

200 M Feminino – T37, Final

100 M Masculino – T37, Final

100 M Masculino – T47, Final

400 M Feminino – T11 – Rodada 1, Baterias

Arremesso De Peso Masculino – F37, Final

400 M Masculinos – T52, Final

5000 M Masculinos – T54, Rodada 1, Eliminatórias

400 M Feminino – T47, Rodada 1, Baterias

8h30 – Basquete Em Cadeira De Rodas

Feminino, Grupo A Grã-Bretanha X Alemanha

Masculino, Grupo A, Japão X República Da Coréia