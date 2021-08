Projeções dos Jogos de Paris-2024 são divulgadas em locais históricos da capital francesa

O perfil oficial dos Jogos Olímpicos divulgou nesta segunda-feira imagens projetadas de alguns dos espaços que devem receber competições na Olimpíada de Paris, em 2024. Diferentemente do cenário no encerrado ciclo de Tóquio, a presença do público já é cogitada. Ou seja, há perspectiva de que o cenário epidemiológico da covid-19 esteja controlado.

As projeções contrastam com os históricos locais da capital francese, conhecidos mundialmente. Entre os cartões-postais destacados estão a Torre Eiffel, a Place de la Concorde, o Champs de Mars e o famoso Trocadéro. A contagem regressiva já começou. E ela será menor para a próxima edição dos Jogos por causa do adiantamento da edição de 2020 para 2021.

Leia Também Primeiro-ministro do Japão agradece população por Jogos seguros durante pandemia

No encerramento da competição no Japão, a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, repassou a bandeira olímpica à prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Na capital francesa, centenas de pessoas se reuniram para assistir o encerramento dos jogos e o show preparado para celebrar o caminho à próxima edição.

Os Jogos Olímpicos de 2024 já estão a todo vapor. Inclusive, nova tecnologia de segurança é testada para proteger o país. O exército da França testou nesta quarta-feira, dia 7, um canhão movido a laser para destruir drones. A próxima edição deve ser também histórica. O evento foi sediado pelos franceses pela última vez em 1924.