Promessa do remo do Brasil diz chegar ao 'impossível' para levar medalha na Olimpíada de Tóquio

O Brasil será representado no remo por um único atleta, Lucas Verthein, que fará a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Tido como promessa há alguns anos, quando ainda era um atleta júnior, o remador de 23 anos chegou ao Japão como a única opção possível de medalha para o País na modalidade.

Apesar de o Brasil nunca ter conquistado uma medalha no remo, um dos esportes mais antigos do calendário olímpico, o carioca está confiante para disputar em alto nível com os outros competidores. Sua estreia será na quinta-feira, às 20h30 (Brasília).

"Minha expectativa é fazer o meu melhor e levar o meu país para o lugar mais alto, dentro do meu possível e do impossível. Espero conseguir cumprir com tudo que realizei na minha preparação e ser veloz a cada corrida", disse Verthein, em entrevista ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O atleta, da categoria single skiff, se classificou para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 em uma emocionante prova, garantindo o primeiro lugar no pódio na Regata Qualificatória, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

O carioca foi terceiro colocado no Mundial Júnior, em 2016 e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos Lima 2019. Para obter a vaga nos Jogos Olímpicos, teve de conciliar a rotina de treinos com outras três atividades: a faculdade, o trabalho em uma loja de eletrônicos e as entregas de comida preparadas pela mãe.

“Está sendo algo único na minha vida esportiva, pois o sonho de todos os atletas é viver isso tudo. Estou me sentindo bem, tranquilo e motivado para as provas. Foi uma luta chegar até aqui, mas isso só me fortalece para me tornar um atleta cada vez melhor”.

Técnico do remador, Paulo Vinicius de Souza elogiou a adaptação do atleta ao barco e também a raia de competição no Sea Forest Waterway. “Tem muito vento lateral e mudanças de direção, gerando marola. Lucas tem evoluído bastante e vamos um passo de cada vez”, afirmou o treinador.