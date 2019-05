Promessas deixam Brasil pronto para dar um salto no atletismo

As corridas com barreiras representam uma dor de cabeça para o Brasil na história do atletismo. Embora tenha produzido bons atletas, o País nunca conseguiu medalhas em Jogos Olímpicos ou Mundiais. Nas três últimas edições das Olimpíadas, por exemplo, os barreiristas não passaram das semifinais nas provas de 110 m e 400 m. Uma nova geração vem conquistando bons resultados e dá esperança de uma nova escrita para o Mundial de Doha, no Catar, e os Jogos de Tóquio.

O garoto Alison Brendom Alves dos Santos puxou para si os holofotes do GP de Atletismo, disputado no fim do mês de abril, em São Paulo, ao vencer os 400 m com barreiras no tempo de 48s84 e quebrar o recorde sul-americano Sub-20. Considerado uma das promessas do atletismo brasileiro, Alison alcançou a liderança no ranking mundial da categoria e o quarto lugar na lista adulta da IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo).

Ele está no último ano da categoria sub-20. Já classificado para o Pan-Americano de Lima, no Peru, e para o Mundial do Catar, o garoto vai estrear nas competições internacionais adultas. “Meu segredo é pensar que as barreiras não são inimigas. Elas não querem derrubar ninguém e estão ali para me fazer companhia nos 48s de prova”, filosofa o menino de 18 anos.

As provas com barreiras são complicadas. São disputas de velocidade que exigem técnica de salto. Os atletas devem completar o percurso saltando sobre dez barreiras em suas raias. Eles não são desclassificados quando encostam ou derrubam as barreiras, mas perdem centésimos preciosos que comprometem o tempo final da prova.

Além da estratégia pessoal que vem dando certo, Alison tem um biotipo que ajuda na disputa. Ele tem 1,98 m de altura – 1,12 m só de pernas –, o que ajuda muito na hora de transpor os obstáculos da pista. “Não fui eu que escolhi a prova. Foi ela que me escolheu”, comentou o atleta nascido em São Joaquim da Barra (SP).

Embora tenha essa vantagem natural nas pernas, Alison teve de superar outro tipo de barreira para começar a fazer atletismo. Quando tinha dez meses e já andava se escorando pelos móveis da casa, ele sofreu um grave acidente doméstico. Bateu no cabo da frigideira que estava no fogão e virou sobre si o óleo quente no qual a avó fritava peixe. O líquido fervente caiu em sua cabeça, ombro e braços. Foram cinco meses de internação no Hospital do Câncer em Barretos.

Não ficaram sequelas físicas – os bons resultados atestam isso. Mas ele está sempre de boné. Ele só tira o acessório durante a competição. Nos treinos, protege as cicatrizes da cabeça do sol intenso. A pele é mais sensível no local. Por outro lado, a cobertura na cabeça atrapalha pela resistência ao vento e pela limitação da visão.

Fora das pistas, o boné é sua proteção diante de alguns olhares que ainda o incomodam. “Na primeira competição, em 2014, eu corri de touca. Na segunda, comecei a não me preocupar mais com isso. Eu sou assim”, diz o atleta do Pinheiros.

Alison fala sobre o acidente com clareza, sem incômodo, sem gaguejar. Na arquibancada da pista de atletismo do Pinheiros, em São Paulo, conta que olhares o perseguem nas corridas em função da marca que carrega. Por isso, não tira o boné – inclusive durante a entrevista ao Estado.

Com o benefício do Bolsa Atleta categoria internacional (R$ 1.850) e o salário do Pinheiros, ele ajuda a família, que ficou no interior. Sua mãe é aposentada e o pai, caminhoneiro. Ele tem mais três irmãs, uma delas nasceu com hidrocefalia. “No começo, eles falavam para eu procurar um emprego. Hoje, entendem que sou atleta e esse é meu futuro.”

RECORDE

Gabriel Constantino tem mais anos de estrada que Alison. Seu nome já vem aparecendo com destaque nas últimas temporadas. O corredor de 24 anos é o recordista sul-americano dos 110 metros com barreira. Em um meeting na França, em junho do ano passado, ele conquistou a prata com 13s23. O resultado é seis centésimos mais rápido do que a melhor marca até então, que era de Redelem Melo, outro grande nome das barreiras no Brasil, em 2004. Em abril do ano passado, Constantino marcou 13s38, o melhor tempo de um brasileiro em mais de uma década.

A marca que ele obteve foi impactante também no contexto mundial. Nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, esses mesmos números – 13s23 – teriam significado a medalha de bronze para Gabriel. Em tempo: o carioca não se classificou para os Jogos em casa por dois centésimos – o índice era 13s48 e ele correu em 13s50.

Toda essa numerada deixa uma conclusão: o recorde de Gabriel não é um ponto fora da curva. “Ele está no melhor momento da carreira”, avaliza o técnico Renan Valdiero. “O recorde brasileiro e sul-americano fez com que ele se colocasse entre os melhores do mundo. Ele está apto para brigar por medalha no Pan-Americano e no Mundial”, diz o treinador.

A exemplo de Alison, Gabriel também tem um diferencial em sua luta para colocar o Brasil no mapa das provas com barreiras. Ele construiu sua carreira nas provas de salto (em altura e distância), o que garante uma habilidade adicional na hora das disputas atuais. “A impulsão que o atleta precisa para transpor a barreira, durante a prova, é parecida com o movimento do salto”, compara Constantino.

A trajetória pessoal de Gabriel é parecida com a de centenas de talentos do atletismo brasileiro. O atleta mora no bairro Vicente de Carvalho, zona norte do Rio. A região fica próxima ao Morro do Juramento, local dominado pelo tráfico de drogas. Um de seus amigos, que chegou a treinar junto com ele, acabou se tornando traficante.

Sua carreira começou na Vila Olímpica da Mangueira. Hoje, ele é beneficiado pelo Bolsa Atleta, categoria pódio (R$ 5 mil a R$ 15 mil), e também é atleta do Pinheiros. É casado e tem um filho de um ano. Ele não é apenas um atleta das barreiras, mas também um profundo conhecedor da modalidade que pratica. Ele sabe os nomes e tempos de todos os grandes barreiristas brasileiros. Corre agora para se consolidar entre eles nos próximos anos e ter o seu próprio nome cada vez mais pesquisado.