Provas ao ar livre são vitrine para as modalidades no Rio

As provas ao ar livre também servem como vitrine para alguns esportes nos Jogos Olímpicos do Rio. A expectativa dos atletas brasileiros é de que o público ganhe familiaridade com as modalidades. "Muita gente não conhece de fato o triatlo. A partir do momento que as pessoas puderem ver de perto a emoção que é o triatlo, vai ajudar o esporte a crescer e a ter mais praticantes", afirma Pâmella Oliveira, que representará o Brasil na Olimpíada pela segunda vez.

O triatlo combina natação, ciclismo e corrida. No Rio, as três etapas ocorrerão em Copacabana aos olhos dos torcedores. O Forte é um bom mirante para a natação, que será disputada em mar aberto. Os trechos de ciclismo e corrida podem ser observados da orla da praia.

A avaliação dos competidores no evento-teste, em agosto do ano passado, foi positiva. No entanto, alguns atletas reclamaram do asfalto irregular de Copacabana, que pode interferir no resultado. Também ficou a promessa de melhorar a visibilidade do público que acompanhava a competição da areia.

Do ponto de vista de Pâmella, o circuito dos Jogos Olímpicos está bem completo. "A natação em mar aberto com suas particularidades e com a largada da areia. O ciclismo desde a orla da praia até uma subida dura e uma descida muito técnica. E depois a corrida rápida na orla da praia, mas também com muito calor, o que causa desgaste. Vai ser uma prova muito interessante", projeta a triatleta.

Mas não será apenas na região de Copacabana que o brasileiro poderá aproveitar a Olimpíada "a custo zero" no Rio. A praia do Flamengo será referência para quem quiser acompanhar as regatas da vela. Quem dá a dica é a atleta Patrícia Freitas, da classe RS:X. "Vai ser uma experiência única porque a geografia da Baía de Guanabara permite que o público enxergue a raia de lado, muito mais legal que de cima ou de baixo. Nossa raia é quase paralela à praia do Flamengo."

As competições serão distribuídas em seis raias – Ponte, Escola Naval, Pão de Açúcar, Copacabana, Niterói e Pai – de acordo com as características de cada classe. Patrícia explica que sua categoria tem prioridade nas raias mais próximas da Marina da Glória. “A gente corre três regatas e está sempre em pé, enquanto outros velejam sentados”, compara. É o caso da Laser, de Robert Scheidt.

As regatas da classe RS:X estão programadas para os circuitos Pão de Açúcar, Naval e Niterói. "Fizeram um pequeno ajuste que melhorou muito a nossa vida. A raia era colada no Pão de Açúcar e era muito difícil velejar lá porque o Pão de Açúcar atrapalhava o vento. Eles distanciaram um pouco a raia, isso vai deixar as regatas um pouco mais justas", diz Patrícia.

Além do triatlo e da vela, as disputas de ciclismo de estrada, maratona, maratona aquática, marcha atlética, remo e canoagem velocidade terão trechos que passarão por locais de livre circulação de público.

PARTICIPE

