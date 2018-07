Público lota Parque Olímpico neste sábado e filas voltam a se formar nos bares

O Parque Olímpico da Barra registrou neste sábado o seu maior público desde que foi aberto, dia 6 do mês passado, quando aconteceu o primeiro dia de disputas dos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Segundo o Comitê Organizador, 167 mil bilhetes foram comercializados para as disputas que aconteceram neste sábado pela Paralimpíada do Rio. O recorde na Olimpíada havia sido de 157 mil.

A grande circulação de pessoas trouxe de volta grandes filas na praça de alimentação e problemas de abastecimento nos bares. Muitos deles não tinham mais itens como canudos para refrigerantes e a oferta de comida variada - alguns bares registraram filas de pessoas aguardando pela entrega de alimentos, que não tinham saído dos fornos de acordo com a demanda necessária.

Apesar disso, o clima é de festa pelas áreas comuns do Parque Olímpico. Muitas pessoas levaram a família inteira para assistir às provas deste sábado. O número de crianças de colo também foi grande.

Após um início de venda ruim, a comercialização de ingressos para os Jogos Paralímpicos do Rio-2016 teve um salto impressionante nas últimas duas semanas. Mais de 1,8 milhão de bilhetes foram comercializados e a competição se firmou com a segunda de maior público em toda a história, superando Pequim-2008 e ficando atrás apenas de Londres-2012, quando 2,7 milhões de ingressos foram vendidos.