‘Público será cobaia', diz especialista sobre o metrô para os Jogos

O público da Olimpíada vai ser cobaia da linha 4 do metrô”, afirma Ronaldo Balassiano, pesquisador na área de planejamento de transporte da pós-graduação em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que trabalhou de 2012 a 2014 no projeto de mobilidade da Empresa Olímpica Municipal. A Secretaria Estadual de Transportes sustenta que os trens da linha 4 estão sendo operados desde o início do ano nas linhas 1 e 2, e que os testes do sistema novo já têm mais de um mês, minimizando o risco de algum problema.

Balassiano acha temerário o início da operação se dar quatro dias antes do começo dos Jogos – para a finalização do metrô, principal legado olímpico, o Estado, falido, depende de R$ 500 milhões prometidos pelo governo federal.

“Não estou dizendo que pode acontecer um desastre, e sim problemas de operação, o que seria uma vergonha: o Rio passando recibo de que não está preparado. O metrô nem chegou à Barra, não tem como testar a linha toda, checar sinalização, portas, escadas rolantes, elevadores. O mais prudente seria o plano B”, defende o engenheiro, frisando que a baldeação metrô-BRT será novidade para cariocas e turistas do Rio (são esperados 800 mil, sendo 350 mil estrangeiros, segundo a Riotur, empresa municipal de turismo).

Balassiano lembra que o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do centro enfrentou pane no primeiro dia útil de funcionamento (6 de junho), por queda de energia, e os passageiros saltaram no meio da viagem.

Apesar das críticas, Balassiano não considera que os espectadores da Olimpíada enfrentarão grandes dificuldades para chegar aos locais de prova – o engenheiro conta com o bom funcionamento dos BRT’s Transolímpica, Transoeste e Transcarioca.

O Plano Olímpico de Mobilidade prevê a destinação de faixas exclusivas para a “família olímpica”, em vias como a Linha Amarela, a Avenida das Américas e o Aterro do Flamengo. As rotas devem diminuir o tempo de deslocamento do público e dos moradores do Rio. Também com esse objetivo haverá feriados municipais no dia da abertura (5/8), no dia da prova de triatlo, em Copacabana (18/8), e no dia seguinte ao encerramento (22/8), quando será forte o fluxo de saída do Rio.