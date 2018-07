Putin diz que decisão de deixar atletismo russo fora da Olimpíada é 'injusta' O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou como "injusta" a decisão anunciada nesta sexta-feira pela Associação Internacional de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) de proibir a participação da equipe russa nos Jogos Olímpicos do Rio, em razão do sistemático programa de doping do esporte no país.