Putin diz que Rússia precisa de investigação própria sobre doping

Em seus primeiros comentários desde que uma comissão independente da Agência Mundial Antidoping (Wada) fez as acusações, Putin disse que a Rússia precisa cooperar com as organizações internacionais que analisam a questão da forma mais aberta que puder.

"Peço ao ministro do Esporte e a todos os nossos colegas que estão ligados de uma forma ou de outra com o esporte que prestem a esta questão a maior atenção possível", disse Putin antes de uma reunião com autoridades esportivas no resort do Mar Negro de Sochi.

"É essencial que façamos nossa própria investigação interna e forneçamos a mais aberta - e quero ressaltar - a mais aberta cooperação profissional com estruturas antidoping internacionais", completou.

Putin, que é faixa-preta de judô e construiu grande parte de sua própria imagem com as proezas esportivas da Rússia, afirmou que o problema do doping não se limitou somente à Rússia, mas disse que seu país tinha o dever de proteger seus atletas de substâncias proibidas.

"A batalha deve estar aberta. Uma competição esportiva só é interessante quando se é honesto", disse Putin, acrescentando que, se forem encontrados problemas, alguém terá que assumir pessoalmente a responsabilidade pela questão.

(Reportagem de Denis Dyomkin em Sochi e Vladimir Soldatkin em Moscou)