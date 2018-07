Qualificada para Olimpíada, Sueli Pereira fica em 3º na Corrida de Reis O ano olímpico começou neste domingo para o atletismo brasileiro, com a realização da 32.ª edição da tradicional Corrida de Reis, entre Várzea Grande e Cuiabá, no Mato Grosso. E como tem acontecido nas principais provas de rua do País, a vitória ficou com atletas africanos tanto no masculino quanto no feminino. Sueli Pereira e Giovani dos Santos foram os melhores brasileiros entre mais de 15 mil inscritos.