Quatro anos depois, Daiane enfim estreia na seleção adulta

Vários nadadores estão pedindo dispensa do Mundial de piscina curta de Doha, que começa no próximo dia 3. Alguns não têm objetivos a alcançar em piscinas de 25m, enquanto outros preferem priorizar a disputa do Open, que começa no dia 16, no Rio. Nessa competição já será possível fazer índice para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho.

Com as dispensas, novas figuras, ou nadadores que estavam em segundo plano, estão vindo à tona. É o caso da paranaense Daiane Becker, herdeira da vaga nos 100m livre, que pertencia à gaúcha Gracielle Herrmann, já chamada um dia de "Cielo de saias".

Daiane fizera índice para o Mundial de Curta de 2010, mas foi flagrada no antidoping. O material, colhido durante o Troféu José Finkel daquele ano, acusou a presença do esteróide anabólico estanozolol. Na época, ela nadava pelo Pinheiros.

A nadadora voltou ao clube de origem, o Curitibano, e lá se manteve treinando durante o período em que esteve suspensa, dois anos.

"Foi um susto. A gente nunca esperava ser pega no doping, porque tem todo o cuidado. Foi uma sequência de erros. A gente tem todo o cuidado, porque tem muita contaminação. Não se pode deixar nossas coisas largadas. Provavelmente tomei algo que estava contaminado, mas, como não posso provar, não recorri".

A possibilidade de finalmente estrear pela seleção é saudada por Daiane. Ela acha que Doha pode até ajudá-la a entrar no embalo para conseguir o índice para Toronto no mesmo mês, na piscina do Botafogo. "Gosto de competir antes para me manter no ritmo. Acho que tenho chances de conseguir vaga para o Pan", avalia a velocista.