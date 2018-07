Campeões no levantamento de peso são pegos em reanálises

Quatro medalhistas de ouro olímpicos do levantamento de peso do Casaquistão foram suspensos provisoriamente após darem positivo em reanálises das amostras de exames antidoping colhidas nos Jogos de Londres, em 2012. Os quatro campeões olímpicos estão entre os dez atletas de cinco países da antiga União Soviética cujas amostras tiveram detectadas substâncias proibidas, afirmou nesta quarta-feira a Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF, na sigla em inglês).

Os casaques medalhistas de ouro são Ilya Ilyin (até 94kg), Zulfiya Chinshanlo (53kg), Maiya Maneza (63kg) e Svetlana Podobedova (75kg). Se os resultados dos quatro forem anulados, o Casaquistão pode cair do 12º para o 23º lugar no quadro de medalhas da Olimpíada de 2012.

O Comitê Olímpico do Casaquistão, que revelou anteriormente que cinco dos seus atletas estavam entre os casos de doping descobertos na nova análise de amostras de Pequim e Londres, disse nesta quinta-feira que a participação dos quatro pesistas nos Jogos Olímpicos do Rio "permanece uma questão em aberto" dependendo da investigação da IWF e da conclusão da avaliação dos resultados dos exames.

"Vamos conduzir nossa própria investigação sobre a possível má conduta dos nossos atletas e a violação das regras antidoping", disse o comitê, acrescentando que os quatro atletas foram suspensos na última sexta-feira.

Mais três medalhistas em Londres testaram positivo: o russo Apti Aukhadov (prata na disputa até 85kg), a ucraniana Yuliya Kalina (bronze na até 58kg) e a bielo-russa Marina Shkermankova (bronze na 69kg). Boyanka Kostova, do Azerbaijão, e Dzina Sazanavets e Yauheni Zharnasek, ambos da Bielo-Rússia, completam a relação de casos de doping.

A IWF disse que mais informações sobre as novas análises do Comitê Olímpico Internacional (COI) de amostras colhidas nos Jogos de Pequim, em 2008, onde dez casos foram "presumidamente" positivos, mas que exigiam análise das contraprovas, seriam apresentadas "o mais rapidamente possível".

Os 20 casos de levantamento de peso estão entre 55 resultados positivos que o COI relatou até agora, sendo 32 de Pequim e 23 de Londres. O comitê reavalia as amostras para especialmente pegar atletas que pretendem competir nos Jogos Olímpicos do Rio.

