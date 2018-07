Queniano vence Maratona de Sevilha; brasileiros são 12º

No feminino, a melhor brasileira, Graciete Moreira, também ficou em 12.º lugar, com o tempo de 2h38min33s. A espanhola Paula González Berodia faturou a prova ao correr em 2h31min18s. Outras duas brasileiras, Marily dos Santos e Rosângela Faria, segundo os organizadores da prova, pararam na altura do Km 30.

Os dois melhores atletas do País na competição obtiveram novamente o índice olímpico para os Jogos do Rio, que é de 2h19min no masculino e 2h45min no feminino. Edson já havia corrido no Rio, em 2015, em 2h16min51s. Ele segue em quinto lugar entre os maratonistas brasileiros já qualificados - cada país pode inscrever até três atletas por prova. Graciete subiu duas posições e agora é a terceira entre as qualificadas para os Jogos do Rio. Antes era a quinta entre as maratonistas com índice.