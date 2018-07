'Quero fazer história', diz Isaquias após conquistar segunda medalha no Rio

Isaquias Queiroz já é o atleta brasileiro mais vitorioso dos Jogos do Rio. Com o bronze conquistado nessa quinta-feira no C1 200 metros, ele soma duas medalhas - na terça-feira o canoísta havia faturado a prata nos 1.000 metros. Mas o baiano de 22 anos quer mais: na sexta-feira ele disputa mais uma prova em busca de vaga na final de sábado nos 1.000 metros em dupla com Erlon de Souza.

"A canoagem nunca tinha conquistado uma medalha. Quero fazer história", disse Isaquias, após conquistar o bronze nesta quinta-feira, na prova realizada na Lagoa Rodrigo de Freitas.

O brasileiro fez o melhor tempo das semifinais e era considerado favorito ao ouro no C1 200 metros. Ele, no entanto, teve um início ruim de prova, e teve de tirar a vantagem dos adversários nos metros finais. Por isso, comemorou muito o bronze, ainda mais que a sua sensação inicial foi de que não tinha conquistado um lugar no pódio.

"Achei que tinha perdido e ficado fora do pódio. Estava com raiva porque achei que tinha ficado em quinto ou sexto lugar. Uma medalha olímpica não é para qualquer um", disse o canoísta brasileiro.

Isaquias admitiu que o nervosismo o atrapalhou no início da prova. "Fiquei um pouco nervoso na saída porque eu não podia estar, mas acabei errando. Errei a remada e o barco deu uma patinada. Por isso, acabei perdendo o ouro", explicou.

Na hora de receber a medalha de bronze, o baiano quebrou o protocolo e sambou em cima do pódio. "Eu estava eufórico", explicou o agora dono de duas medalhas olímpicas.

PARTICIPE