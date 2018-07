Rafael Silva conquista medalha de ouro no Aberto de Buenos Aires de judô

O brasileiro Rafael Silva conquistou neste domingo a medalha de ouro no Aberto de Buenos Aires de judô na categoria +100kg. Na decisão, o peso pesado superou o estoniano Juhan Mettis com um ippon. Foi o segundo título consecutivo de Rafael Silva, que no dia 6 venceu o Aberto de Lima.

A trajetória de Rafael Silva na competição foi impecável. Em todas as quatro lutas "Baby" derrotou o oponente por ippon. Ele passou na estreia pelo argentino Matias Del Sol. Na sequência, derrotou o mexicano José Cuevas. E nas semifinais eliminou o equatoriano Freddy Figueroa.

A conquista do título diminuirá a distância de Rafael Silva para David Moura no ranking que considera o peso que os pontos terão ao fim da corrida olímpica. A medalha de ouro lhe rendeu mais 100 pontos e agora ele ficará com 901 contra 1.091 do hoje número 1 o Brasil.

Além disso, a conquista deste domingo indica que Rafael Silva pode estar mesmo de volta à boa forma e a regularidade que era sua marca até as lesões que o prejudicaram no ano passado.

MAIS PÓDIOS

Após conquistar dois títulos nas últimas semanas, a peso pesado (+78kg) Maria Suelen Altheman (+78kg) faturou a medalha de bronze neste domingo. Além dela, Eduardo Bettoni (90kg) e Rafael Buzacarini (100kg) também subiram ao pódio, todos com o bronze.

Melina Scardua (78kg) também lutou pelo bronze, mas acabou sendo derrotada por Catherine Roberge, do Canadá.

Com a prata de Ketleyn Quadros (63kg) e o bronze de Marcelo Contini (73kg) conquistados no sábado, o Brasil encerrou a competição em Buenos Aires com seis pódios, sendo um de ouro, uma prata e quatro bronzes.