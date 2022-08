Rayssa Leal fatura 2ª etapa da Liga Mundial de Skate Street em dia de dobradinha brasileira

O Brasil dominou a segunda etapa da Liga Mundial de Skate Street, realizada em Seattle. A brasileira Rayssa Leal faturou medalha de ouro na etapa, que foi dominada pela compatriota Pâmela Rosa até o final, que acabou com a medalha de prata. A japonesa Momiji Nishiya completou o pódio com o bronze. A conquista de Rayssa comprova o domínio da brasileira no circuito, que se tornou a maior vencedoras em etapas da SLS.

Ao longo do dia de competição, tudo indicava uma dobradinha brasileira, porém, com uma inversão nos primeiros lugares. Em sua primeira manobra, Pâmela saltou para a segunda posição, com uma nota de 6,4. Logo chegou ao topo a cravar 7, 4 e se manteve por lá em suas duas manobras seguintes, com notas de 6,5 e 7,2, respectivamente.

Rayssa, por sua vez, anotou uma primeira volta impecável, somando 6,5. Na sequência, teve o descarte de uma nota 5,9, mas engatou posteriormente um 5,7 e um 8,1. A dupla brasileira avançou para o final four, com Pâmela Rosa na liderança e Rayssa na terceira colocação. Na última tentativa da decisão, Rayssa emplacou uma nota 7,8 e saltou para o topo, não dando chances de recuperação para a compatriota, que não acertou sua última tentativa.

Este foi o segundo triunfo consecutivo conquistado por Rayssa com uma virada no fim. Desde a última temporada da SLS, a atleta maranhense soma quatro vitórias com viradas na manobra derradeira.