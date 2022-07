Rayssa lidera e Brasil vai com 3 skatistas à final da Liga Mundial Skate Street

Liderado por Rayssa Leal, o Brasil colocou três skatistas na final em Jacksonville, na Flórida (EUA), na primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street (SLS, sigla em inglês). Rayssa, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto estão entre as oito finalistas, que será neste domingo.

Ao lado do trio brasileiro estarão outras três japonesas (Yumeka Oda, Momiji Nishiya e Aori Nishimura), uma americana (Poe Pinson) e uma holandesa (Roos Zwetsloot). O destaque neste sábado foi a atual vice-campeã da competição. Rayssa marcou 20 pontos, 1,3 a mais que a segunda colocada, Yumeka Oda.

Atual bicampeã do torneio, Pâmela vai para a final com a quarta melhor nota: 15,9. Já Gabi Mazetto pegou a última vaga ao ter 10,2. O trio brasileiro volta às pistas neste domingo para a grande decisão do torneio, marcada para às 12h30 (horário de Brasília).

Veja a classificação das oito finalistas:

1. Rayssa Leal (BRA): 20

2. Yumeka Oda (JAP): 18,7

3. Momiji Nishiya (JAP): 17,5

4. Pâmela Rosa (BRA): 15,9

5. Aori Nishimura (JAP): 15,3

6. Poe Pinson (EUA): 14,7

7. Roos Zwetsloot (HOL): 13,6

8. Gabi Mazetto (BRA): 10,2

SEMIFINAL MASCULINA

Na semifinal masculina, Felipe Gustavo alcançou a quarta posição com uma somatória de 25 pontos e se garantiu como representante brasileiro na decisão. Após ter lesionado o joelho antes do aquecimento, Felipe deu a volta por cima apesar das limitações e conseguiu competir. De quebra, ainda anotou três notas acima dos 8 pontos.

O americano Nyjah Huston, com 26 pontos na somatória, se classificou na primeira posição, seguido do japonês Yuto Horigome, com 25.9, que conquistou a maior nota do dia com um 9.5 em sua manobra derradeira. Shane O’Neill, Gustavo Ribeiro, Deshawn Jordan, Vincent Milou e Sora Shirai completam a lista dos skatistas classificados para a final.