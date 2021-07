Rebeca Andrade reforça apoio a Simone Biles após desistência: 'Não somos robôs'

A ginasta brasileira Rebeca Andrade, medalha de prata no individual geral da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mostrou apoio a Simone Biles, atleta dos Estados Unidos que decidiu não competir na prova para cuidar de sua saúde mental, abalada por causa da pressão que sofre para obter bons resultados.

"A maneira como ela saiu da disputa não foi por um motivo bom. Não somos robôs, somos seres humanos. Eu nem consigo imaginar a pressão gigante que existe em cima dela e sei que não é fácil lidar com isso", comentou Rebeca, demonstrando apoio a sua adversária na modalidade.

Biles era favorita a ficar com a medalha de ouro no individual geral, mas na disputa por equipes deixou o time dos EUA e anunciou que estaria fora do evento seguinte. "O que sempre admirei nela é o aspecto psicológico, de conseguir lidar com tudo isso. Fico triste com o que ocorreu, mas ela foi guerreira de falar sobre isso."

Segundo Rebeca, ela vem tendo um acompanhamento para lidar com a saúde mental e espera que isso ajude a enfrentar a pressão e os problemas. "Eu faço acompanhamento psicológico desde os 13 anos e nesse processo aprendi a me conhecer melhor", explicou.

Na competição desta quinta-feira, o ouro ficou com Sunisa Lee, dos Estados Unidos. Rebeca levou a prata e a russa Angelina Melnikova ficou com o bronze. Após o pódio, a brasileira disse que aguarda o retorno de Biles. "Estou torcendo para ela voltar e arrasar de novo", afirmou Rebeca.

A ginasta ainda vai competir em mais duas finais nos Jogos de Tóquio, no salto e no solo, com sua música "Baile de Favela". "Quis fazer algo para mostrar a cultura brasileira. Adoro dançar funk. Sou preta e vou representar os pretos, mas também os brancos, azuis, amarelos... Quero representar todo mundo independentemente da cor."