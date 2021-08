Rebeca Andrade se rende a trend 'bonde do malvadão' nas redes sociais

A ginasta Rebeca Andrade ganhou a torcida brasileira com todo o seu carisma nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Fora da área de competição, ela ainda se destaca. Na manhã deste domingo, antes do encerramento da Olimpíada, a atleta se rendeu a trend “bonde do malvadão” no aplicativo Tik Tok.

No vídeo publicado em sua rede social, a ginasta aproveitou o hit para mostrar as duas medalhas conquistadas nos jogos. A de prata, que conseguiu após ficar em segundo lugar no individual geral, e a de ouro na prova individual de salto. Ao ficar entre as três melhores, a atleta conseguiu um feito inédito para o Brasil na ginástica artística e ajudou o País a atingir o recorde de pódios em uma única edição olímpica: 21.

O sucesso, de autoria de MC Jhenny, ficou popular nas redes sociais graças a outro carismático brasileiro. Alison dos Santos, medalhista de bronze nos 400m com barreiras, foi visto dançando a música ao vivo nas pistas de corrida após a prova que o classificou para a final. Marcado pela personalidade leve, o atleta se apresenta em seu Twitter com o nome “Malvadão”.

Rebeca foi a atleta brasileira escolhida pelo COB para ser a porta-bandeira do Brasil durante a cerimônia de encerramento da Olimpíada de Tóquio, realizada no estádio Olímpico neste domingo. “Estou muito feliz, me sinto muito honrada porque diante de tantos atletas eu fui a escolhida. Realmente está sendo uma honra estar aqui, não tem outra palavra para dizer. É um sonho!”, declarou.