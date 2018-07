Recuperado de lesão, Cielo celebra retorno em seletiva olímpica

Há quatro meses afastado das competições, Cesar Cielo fez seu retorno às piscinas nesta quarta-feira na primeira seletiva da natação brasileira, disputada em Palhoça (SC). Recuperado de uma lesão no ombro esquerdo, o nadador participou do revezamento 4x50 metros livre, no qual ajudou o Minas Tênis a buscar a vitória.

Cielo marcou o tempo de 21s44, sendo o segundo homem da equipe a cair na água. Alan Vitória, Ítalo Duarte e Felipe Martins completaram o time. "Foi bom para entrar na competição e quebrar o gelo. Não sei como foi a parcial e nem as frequências. Agora quero descansar e sexta-feira vir bem para nadar os 100m livre", comentou Cielo.

O nadador não competia desde agosto, quando disputou o Mundial de Kazan, na Rússia. Irregular na competição, seu principal foco na temporada, Cielo sofreu com dores no ombro e precisou até desistir da prova dos 50 metros livre, sua especialidade.

"Fisicamente estou bem, essa foi a minha primeira competição depois do Mundial. Eu voltei a treinar faz pouco tempo, depois da fisioterapia para o ombro, até o meio de outubro. Mas treinei bem. Tenho que buscar o ritmo de competição rápido, mas vou usar a eliminatória para treinar a estratégia dos 100 metros", declarou Cielo, que vai nadar ainda os 50m livre, os 100m livre e o revezamento 4x100 metros livre em Palhoça.

"O importante agora é fechar bem o ano e tentar tirar um tempo legal aqui. Eu sei que é difícil, eu querer o máximo que eu posso fazer, sabendo que voltei a treinar faz pouco tempo. Acho que posso nadar bem, apesar de não ter feito uma temporada ideal ainda, posso fazer grandes tempos nesse final de semana", projetou o nadador.

Enquanto Cielo tenta recuperar o ritmo, Bruno Fratus segue fazendo grande temporada. Nesta quarta, ele obteve o índice olímpico ao abrir o revezamento 4x50m livre. Ao anotar 21s37, Fratus não apenas registrou seu melhor tempo da carreira como também obteve a segunda melhor marca da temporada do mundo.

"Este era um número que vinha procurando, embora ainda não é o tempo que vai me deixar feliz. Fiquei devendo este tempo no Mundial, mas foi logo depois do Pan, muitas viagens, mas hoje finalmente consegui nadar 21s30. Saí do hotel pra fazer meu melhor, pedi pra abrir o reveza, não necessariamente este tempo, podia ser 21s40, mas foi ainda melhor", afirmou Fratus.