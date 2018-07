Recurso de Chicherova contra suspensão por doping será avaliado no fim de maio

A Corte Arbitral do Esporte anunciou nesta quinta-feira que ouvirá nos dias 30 e 31 de maio a apelação da medalhista olímpica russa Anna Chicherova contra a suspensão imposta a ele por um caso de doping.

Chicherova teve a sua medalha de bronze conquistada na disputa do salto em altura nos Jogos de Pequim, em 2008, retirada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) após uma nova análise do seu teste antidoping realizado durante o evento ter detectado a presença do esteroide turinabol oito anos depois da Olimpíada na China.

Posteriormente, Chicherova foi campeã olímpica em Londres-2012. Ela também é dona de cinco medalhas em Mundiais de Atletismo, tendo sido campeã na disputa do salto em altura em 2011.

Além disso, a CAS anunciou que avaliará em 15 de maio os recursos de cinco esquiadores cross-country da Rússia, que foram suspensos provisoriamente pela Federação Internacional de Esqui. Entre os envolvidos estão dois medalhistas olímpicos: Alexander Legkov e Maxim Vylegzhanin.

As punições foram impostas após investigação liderada pela Agência Mundial Antidoping apontar a existência de um esquema com participação estatal para encobrimento do uso de substâncias proibidas nos Jogos de Inverno de Sochi, em 2014.