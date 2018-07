Renato Rezende é 16º e Priscilla Carnaval fica em 15º no 1º dia do ciclismo BMX

O ciclismo BMX viveu nesta quarta-feira seu primeiro dia de disputa na Olimpíada do Rio, com as provas classificatórias tanto no masculino quanto no feminino. Entre os homens, o brasileiro Renato Rezende terminou na 16.ª colocação entre os 32 competidores. Já Priscilla Carnaval foi a 15.ª entre as mulheres, mas com somente 16 participantes.

Este primeiro estágio não elimina nenhum competidor e serve apenas para definir quais serão as baterias da próxima fase. Como tem mais participantes, a disputa masculina viverá nesta quinta-feira a disputa das provas de quartas de final, estas sim eliminatórias. Já o feminino só voltará a ser disputado na sexta, já com as semifinais.

Nesta quarta, Priscilla Carnaval não foi bem e fez somente o penúltimo tempo da primeira corrida do dia, com 37s534, distante da colombiana Mariana Pajon, líder com 34s508. Assim, se classificou para a segunda bateria, ao lado das australianas Caroline Buchanan e Lauren Reynolds, da holandesa Laura Smulders, da belga Elke Vanhoof, da norte-americana Brooke Crain, da alemã Nadja Pries e da russa Yaroslava Bondarenko.

Já Renato Rezende foi o 16.º da prova masculina com o tempo de 35s404, bem atrás do líder, o francês Joris Daudet, com 34s617. O brasileiro estará na primeira das quatro baterias das quartas de final, que conta também com Daudet, com os holandeses Niek Kimmann e Jelle van Gorkom, o norte-americano Nicholas Long, o dinamarquês Niklas Laustsen, o neozelandês Trent Jones e o letão Edzus Treimanis.

