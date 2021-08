Renê Campos Pereira conquista medalha de bronze no remo na Paralimpíada de Tóquio

Renê Campos Pereira faturou mais uma medalha de bronze para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Na noite deste sábado (manhã de domingo no Japão), o brasileiro terminou em terceiro lugar no remo, na categoria skiff simples PR1M1x, com o tempo de 10min03s54. O ucraniano Roman Polianskyi ficou com a medalha de ouro, ao concluir a prova de dois quilômetros no tempo de 9min48s78.

O segundo lugar foi para o australiano Eric Horrie, que fez o tempo de 10min00s82. Renê conquistou a terceira posição após uma arrancada no quarto final da prova, ultrapassando o espanhol Javier Reja Muñoz. O britânico Benjamin Pritchard concluiu a final em quinto e o israelense Shmuel Daniel, em sexto.

Na fase classificatória, Renê Campos Pereira terminou sua bateria na primeira posição, com ampla vantagem sobre o segundo colocado, cerca de 35 segundos. Sua marca foi melhor que obtida neste sábado: 9:57.59, lembrando que nestas modalidades, como o remo, as condições climáticas influenciam diretamente no tempo de cada prova.

BRONZE! Rene Campos Pereira, classe PR1W1x, batalhou até o final e bem perto da linha de chegada ultrapassou o espanhol Javier Muñoz para ficar com o terceiro lugar! E mais uma medalha para o Brasil! #REmo #ParalímpicoEmTóquio #JogosParalimpicos pic.twitter.com/cy5EsNpl3I — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) August 29, 2021

Neste início de mais um dia de competições em Tóquio, o Brasil segue no top-10 do quadro de medalhas, ocupando o nono lugar. Ao todo, o País soma seis ouros, cinco pratas e 13 bronzes, totalizando 24 medalhas. Há expectativa de mais conquistas ao longo deste domingo.