Renzo Agresta festeja vaga no Rio-2016, sua 4ª Olimpíada na esgrima

O esgrimista Renzo Agresta festejou neste sábado a conquista da sua vaga para a Olimpíada de 2016. Por meio de uma postagem em sua página no Facebook, o atleta destacou que a garantia de sua presença nos Jogos do Rio se deu pelo ranking continental, no qual está listado como o melhor das Américas.

"É oficial: hoje me classifiquei para os Jogos Olímpicos do Rio! Estou muito feliz por poder disputar minha quarta Olimpíada!", escreveu Agresta, que também esteve presente nos Jogos de Atenas-2004, Pequim-2008 e Londres-2012.

"Terminei em primeiro lugar no ranking americano e com essa posição estou nos Jogos! Quero agradecer a todo meu staff, a todos que torceram por mim e aos patrocinadores que me apoiam: Clube Pinheiros, Petrobras, PBT Fencing, Ministério do Esporte e Exército Brasileiro", completou.

Garantido no Rio, Agresta agora irá lutar para melhorar o seu ranking e assim ter melhores chances de cair em uma chave menos complicada na disputa da esgrima dos Jogos do Rio. "O objetivo inicial era a classificação olímpica. Agora é continuar treinando e competindo, para tentar melhorar o ranking e cair em uma chave boa, o que pode me ajudar a ir mais longe na Olimpíada", projetou.