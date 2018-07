Representantes do governo vão à Bélgica para manter provas de hipismo no Rio Representantes do Governo Federal e da Autoridade Pública Olímpica (APO) irão à Bélgica na semana que vem para tentar manter no Brasil as provas de hipismo dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Nesta sexta-feira, o Ministério do Esporte informou que o encontro com representantes da União Europeia em Bruxelas é visto como "estratégico".