Por gravidez de esposa, 'reserva' de astro do golfe desiste do Rio

Graeme McDowell rejeitou, nesta quinta-feira, a chance de substituir Roy McIlroy na a equipe olímpica irlandesa, tornando-se o mais recente jogador de alto nível a desistir de participar dos Jogos do Rio. Mas se McIlroy citou preocupações sobre o vírus zika, McDowell disse que decidiu meses atrás não deixar os Estados Unidos durante a gestação do seu segundo filho por sua esposa. O próximo nome na linha para representar a Irlanda na primeira competição do golfe na Olimpíada desde 1904 é Padraig Harrington, dono de três títulos de Majors.

"Eu vou trabalhar arduamente ao longo das próximas semanas para alcançar esta seleção. Seria uma honra enorme para mim representar a Irlanda nos Jogos Olímpicos, tendo desempenhado um papel ativo na candidatura de golfe para voltar ao programa olímpico dos Jogos Olímpicos", disse Harrington em um comunicado. McDowell, que venceu o US Open em 2010, disse que sua esposa Kristin vai dar à luz "apenas algumas semanas" após o fim da disputa do golfe na Olimpíada, em 20 de agosto.

"Eu tomei a decisão muitos meses atrás, antes de estar na equipe, que eu não jogaria ou viajaria para fora dos Estados Unidos, onde a minha família e eu vivo, nas semanas até o nascimento", disse McDowell no comunicado divulgado em seu perfil no Twitter. "Infelizmente, não vou, portanto, estar disponível para substituir Rory no time".

A Federação Internacional de Golfe respondeu ao último revés em relação aos Jogos Olímpicos dizendo que reconhece as "circunstâncias únicas para Graeme e sua família". "Estamos decepcionados que ele não esteja disponível para os Jogos Olímpicos, mas simpatizamos com sua posição", afirmou em um comunicado. O australiano Marc Leishman e o sul-africano Charl Schwartzel foram outros golfistas que anteriormente repetiram a postura McIlroy, citando o vírus zika como razão oficial para não participarem da Olimpíada no Rio.

PARTICIPE

Quer saber tudo dos Jogos Olímpicos do Rio? Adicione o número (11) 99371-2832 aos seus contatos, mande um WhatsApp para nós e passe a receber as principais notícias e informações sobre o maior evento esportivo do mundo através do aplicativo. Faça parte do time "Estadão Rio-2016" e convide seus amigos para participar também!