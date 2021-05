Restrições na Colômbia devem impedir pesistas brasileiros de irem ao Pré-Olímpico

A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) não deverá enviar seus atletas para o Campeonato Sul-Americano/Íbero-Americano/Open Pré-Olímpico, que acontecerá entre os dias 10 e 14 deste mês. A competição será em Cali, na Colômbia, e o governo local fechou suas fronteiras para residentes no Brasil em razão da pandemia da covid-19. O evento é da categoria prata do ranking olímpico, com pontuação menor que outros torneios, como o Campeonato Pan-Americano, disputado em abril, na República Dominicana.

A entidade enviou comunicado à Confederação Sul-Americana (CSLP), ao Comitê Organizador da competição, à Federação Internacional (IWF, na sigla em inglês) e ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). Como a restrição está diretamente ligada à pandemia e ao governo da Colômbia, a decisão foge à alçada da CBLP e o planejamento prévio não poderá ser concretizado, como aconteceu também com atletas de outros esportes.

Além disso, as companhias aéreas comumente usadas para o trajeto - como Latam, Gol e Avianca, por exemplo - também não estão operando entre os dois países. As linhas que poderiam fazer escalas em outras nações não autorizam a presença de residentes no Brasil para o percurso neste momento. Na segunda-feira, a Aeronáutica da Colômbia comunicou que o Aeroporto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, em Cali, está com os voos comerciais suspensos por questões de segurança pública, o que pode colocar em risco, inclusive, a realização do torneio.

A competição em Cali tem pontuação menor e, por isso, não interfere tanto no ranking olímpico. Fernando Reis, com pontuação entre os oito melhores do mundo na categoria +109kg, deverá ter a vaga confirmada ao final da competição. Os outros atletas do Brasil precisam aguardar o fechamento do ranking olímpico para que a situação seja definida.

Natasha Rosa (49kg feminino) e Jaqueline Ferreira (87kg feminino) têm as maiores chances de garantir seu lugar nos Jogos de Tóquio-2020. Marco Túlio Gregório (96kg masculino), Serafim Veli (96kg masculino), Rosane Santos (55kg feminino) e Luana Madeira (49kg feminino) aguardam o fechamento do ranking e a definição dos países para conquistarem uma vaga pelo ranking das Américas.