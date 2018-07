Revezamento 4x400m treina no Rio visando Olimpíada

Uma das provas de pista com mais potencial de medalha no Rio/2016 para o Brasil, o revezamento 4x400 metros tem seus atletas realizando mais um camping no Rio. Dez atletas especialistas em provas de 400 metros estão reunidos na pista da Escola de Educação Física do Exército, na Urca.

Assim como aconteceu no começo do ano, o trabalho tem a consultoria da equipe de Michael Johnson, ex-atleta bicampeão olímpico dos 400 metros e o maior nome da história na distância. O norte-americano é representado pelo treinador Lindsey Anderson.

Os treinadores brasileiros responsáveis são Evandro Lázari e Leonardo Ribas, respectivamente técnicos da BM&F Bovespa e da Sogipa-RS. A equipe paulista tem três atletas entre os 10 que treinam no Rio, enquanto os gaúchos são representados por dois titulares da equipe: Anderson Henriques e Pedro Burmann.

Entre os treinadores convidados está Sanderlei Parrela, atual recordista brasileiro dos 400m, que hoje trabalha na BM&F. O Brasil tem cinco atletas entre os 100 melhores do ranking mundial: Anderson Henriques (22.º), Hugo Balduíno (28.º), Henderson Estefani (83.º), Pedro Burmann (93.º) e Wagner Cardoso (93.º). Também foram convocados Alexander Russo, Anderson dos Santos, Jonathan Henrique da Silva, Lucas de Santos e Peterson dos Santos.