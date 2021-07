Richarlison é trunfo do Brasil contra Costa do Marfim para tentar vaga antecipada

Irreverente, carismático e decisivo. Com esses atributos e a excelente performance na estreia da seleção de futebol masculino no Jogos de Tóquio, quando fez três gols na vitória de 4 a 2 sobre a Alemanha, o atacante Richarlison tornou-se a liderança técnica que pode embalar o time no desafio deste domingo, às 5h30 (horário de Brasília) contra a Costa do Marfim. Num confronto de líderes, já que os africanos também venceram a Arábia Saudita pela primeira rodada do Grupo D, a equipe de André Jardine assegura a vaga no caso de novo triunfo no torneio.

Leia Também Destaque em Tóquio, Paulinho é filho de Oxóssi e conhecido na Vila da Penha como Edmundo

Poupado na parte final do jogo contra os alemães, Richarlison comanda novamente o ataque diante da Costa do Marfim. A boa movimentação na frente e o oportunismo demonstrado na estreia fez o próprio atacante considerar sua atuação especial.

"Espero continuar ajudando. Foi para isso que pedi a liberação do meu clube. Temos uma grande equipe e um objetivo a ser alcançado", afirmou o atleta que foi chamado após a negativa do Flamengo em ceder o centroavante Pedro para defender a seleção olímpica.

Richarlison deve ter a companhia de Antony e Matheus Cunha na frente para superar os africanos. No meio, a marcação fica por conta de Douglas Luiz, que fez um alerta ao grupo após a queda de rendimento da equipe na etapa final. "É uma competição de tiro curto e não podemos dar mole. Precisamos manter o foco o tempo para conseguir nosso objetivo de ir à final".

Para conter a correria e a catimba dos africanos, a experiência de Daniel Alves vai ser importante para cadenciar o ritmo, dar tranquilidade aos companheiros.

A preocupação do treinador brasileiro é fazer com o que time mantenha o foco do primeiro tempo para não repetir os erros que possibilitaram a reação alemã no primeiro jogo.

Já pelo lado da Costa do Marfim, as atenções ficam para o volante Kessie, que fez o gol da vitória africana sobre a Arábia Saudita. O volante, que atua no Milan, dita o ritmo da equipe e tem boa finalização de meia distância.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL x COSTA DO MARFIM

BRASIL - Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho; Anthony, Matheus Cunha e Richarlison. Técnico: André Jardine.

COSTA DO MARFIM - Ira; Bailly, Dabila, Diallo e Singo; Timite, Kessie, Amad Diallo e Kouame; Kouassi e Gradel. Técnico: Soualiho Haidara.

ÁRBITRO - Srdjan Jovanovic (SRB).

HORÁRIO - 5h30 (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio Yokohama, no Japão.