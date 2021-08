Richarlison publica manifesto cobrando melhores condições para o esporte brasileiro; leia

Medalhista olímpico com a seleção brasileira em Tóquio, Richarlison divulgou neste domingo, dia 8, um manifesto cobrando melhores condições para o esporte brasileiro. O atacante recordou a trajetória difícil até se tornar jogador profissional, e disse ter conhecido na Olimpíada histórias de atletas que chegaram no auge esportivo "com pouco ou nenhum tipo de apoio ou estrutura".

"Passou da hora de nosso país entender que esporte não é só um cara chutando no gol ou enterrando a bola numa cesta: é bem-estar, saúde, disciplina e segurança. Nós levamos o nome do nosso país ao mais alto nível com muito orgulho, geramos exposição e rendimentos, além de representar nossa gente e nossa bandeira. Então, nada mais justo do que haver um retorno mais significativo", escreveu o atleta.

Neste domingo, o Estadão revelou que o Comitê Olímpico do Brasil (COB) gastou R$ 950 milhões no ciclo olímpico (2017 - 2021), quantia investida da Lei Piva, pelo governo e patrocinadores. Mas poderia ser melhor. Em julho, o Bolsa Atleta sofreu queda de 17% em seu orçamento total. Foi a primeira vez na história que o programa, criado em 2005, sofreu com redução de orçamento.

Com papel importante na seleção principal e no Everton, clube no qual atua na Inglaterra, o camisa 10 do Brasil em Tóquio também faz um mea-culpa no texto publicado em seu site oficial, reconhecendo o futebol como um esporte de maior investimento. Mas, ressalta que a realidade da grande maioria dos atletas brasileiros não desfruta das mesmas condições.

"Não podemos viver eternamente em uma bolha, onde apenas alguns poucos se destacam, pois, dentro do nosso próprio esporte, mais de 90% dos jogadores no nosso país ralam todo dia por um salário-mínimo ou menos. E ainda há a disparidade para o futebol feminino, que é ainda maior, apesar de toda a trajetória de lutas e conquistas das meninas nos últimos anos."

Richarlison foi convocado para os Jogos de Tóquio para ser uma das peças-chave de André Jardine na busca pelo ouro. Apesar do pênalti desperdiçado e a bola na trave na final contra a Espanha, o jogador terminou a competição como o artilheiro, com cinco gols em seis partidas disputadas.

Confira o manifesto de Richarlison na íntegra:

"O resultado desse esforço quase sobre-humano de realizar os seus sonhos serão novas Rebecas, Rayssas, Alisons, Ana Marcelas, Heberts, Isaquias, Darlans, Thiagos, enfim... meninas e meninos que surgirão adiante só porque foram inspirados por cada um de vocês. Contudo, acho que o momento é de começarmos a pensar em deixar para as futuras gerações um maior investimento em esporte, desde a escola até o profissional; e de melhorar as condições para que nossos atletas possam desempenhar o melhor possível e viver daquilo que amam fazer.

Passou da hora de nosso país entender que esporte não é só um cara chutando no gol ou enterrando a bola numa cesta: é bem-estar, saúde, disciplina e segurança. Nós levamos o nome do nosso país ao mais alto nível com muito orgulho, geramos exposição e rendimentos, além de representar nossa gente e nossa bandeira. Então, nada mais justo do que haver um retorno mais significativo.

Peço desculpas por falar a respeito sem lugar de fala. O futebol realmente é o esporte com maior investimento no país, com boas estruturas nos grandes clubes e transmissão em todas as plataformas. Mas não podemos viver eternamente em uma bolha, onde apenas alguns poucos se destacam, pois, dentro do nosso próprio esporte, mais de 90% dos jogadores no nosso país ralam todo dia por um salário-mínimo ou menos. E ainda há a disparidade para o futebol feminino, que é ainda maior, apesar de toda a trajetória de lutas e conquistas das meninas nos últimos anos.

A partir de agora, gostaria de pedir licença a todos vocês para ser mais uma voz gritando bem alto para ajudar a mudar essa situação. Para que possamos dar a oportunidade às crianças, que hoje se inspiram nas nossas trajetórias, para que cheguem ao Olimpo do esporte.

Tenho muito orgulho de fazer parte disso e de ser conterrâneo de todos vocês! Obrigado por tudo e parabéns a todos atletas do Time Brasil! Vocês são verdadeiros heróis e campeões!"