Rio-2016 abre venda de ingressos para 'gala da ginástica' nesta terça

Uma das modalidades mais concorridas dos Jogos Olímpicos, a ginástica terá uma carga nova de ingressos à venda a partir das 10h desta terça-feira. Não vale medalha, mas o evento é convidativo: trata-se da Gala da Ginástica, evento de exibição em que os atletas fazem apresentações livres. Esta será a quinta vez que o Gala entra na programação olímpica - em Londres-2012, não foi apresentado.

As apresentações incluirão ginástica artística, de trampolim, rítmica, acrobática, aeróbica e tumbling - em que o ginasta, utilizando-se de uma pista de 25 metros, realiza uma série de mortais e piruetas.

Serão duas apresentações no dia 17 de agosto, com duração de 90 minutos: a primeira, às 11h, e a segunda, às 15h. Os preços dos ingressos variam entre R$ 290 e R$ 900, com faixas intermediárias em R$ 390 e R$ 750.

A Gala da Ginástica é uma boa oportunidade para acompanhar a modalidade, já que, atualmente, não há ingressos disponíveis para as provas de ginástica nos Jogos do Rio-2016. Novos bilhetes, contudo, poderão aparecer oportunamente.