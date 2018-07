Rio-2016 vende lote de ingressos de finais do atletismo e cerimônias

O Comitê Rio-2016 irá colocar à venda um lote extra de ingressos para algumas das sessões mais badaladas da Olimpíada nesta quinta-feira. A partir do meio-dia, será possível adquirir ingressos para as finais do atletismo e para as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos. Esses bilhetes haviam sido um dos primeiros a terem a carga esgotada.

Os ingressos para o atletismo incluem as provas de 100m, 200m e revezamento 4x100 masculino, que deverão contar com a participação do jamaicano Usain Bolt. Os bilhetes estarão disponíveis na plataforma de venda do Rio-2016 (www.rio2016.com/ingressos).

Segundo o comitê, haverá entradas para todas as categorias de preços. Até o momento, 62% do total colocado à venda (3,5 milhões, de uma carga inicial de 5,7 milhões) já foi comercializado. O Rio-2016 afirmou que pretende liberar novos lotes todas as quintas-feiras.

Os novos ingressos foram possíveis a partir da liberação das entradas de "contingência". São bilhetes que não foram colocados à venda num primeiro momento devido à incerteza sobre o número total de lugares - seja pelo fato de as arenas estarem ainda em obras, seja pelo cálculo do espaço que será destinado para convidados e imprensa - e para evitar qualquer problema com a legislação brasileira, em especial no que diz respeito a questões de acessibilidade.