Rio-2016 anuncia novo lote de ingressos para finais do vôlei

O Comitê Rio-2016 anunciou a venda de novo lote de ingressos para algumas das sessões mais concorridas dos Jogos Olímpicos. A partir do meio-dia de quinta-feira, serão disponibilizados novos bilhetes para as competições de vôlei e vôlei de praia. Haverá entradas inclusive para as finais dessas duas modalidades.

Ao todo, o comitê está anunciando ingressos para 46 sessões de vôlei de quadra e 34 de vôlei de praia. Os ingressos incluem as decisões tanto do masculino quanto do feminino nos dois esportes. Os bilhetes para as finais foram alguns dos primeiros a terem as cargas esgotadas.

Segundo o Rio-2016, haverá venda de ingressos para todas as categorias de preço. No vôlei de praia, os valores variam de R$ 50,00 a R$ 1.200,00, enquanto que no vôlei de quadra o bilhete mais barato pode ser adquirido por R$ 100,00 e o mais caro por R$ 1.200,00.

VÔLEI

Primeira fase M/F

De R$ 100 a R$ 350

Quartas de finais M/F

De R$ 180 a R$ 420

Semifinais M/F

De R$ 240 a R$ 600

Feminino Bronze

De R$ 240 a R$ 600

Final Feminino

R$ 260 a R$ 900

Masculino Bronze

De R$ 240 a R$ 900

Final Masculino

De R$ 350 a R$ 1200

VÔLEI DE PRAIA

Fase de grupos M/F

De R$ 50 a R$ 100

Oitavas de Final M/F

De R$ 50 a R$ 100

Quartas de final M/F

De R$ 180 a R$ 420

Semifinal M/F

De R$ 240 a R$ 600

Feminino – Bronze e Final

De R$ 350 a R$ 1200

Masculino – Bonze e Final

De R$ 350 a R$ 1200